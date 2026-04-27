Tuyển rowing Việt Nam giành kết quả cao tại Cúp châu Á 2026

Các tay chèo của đội tuyển rowing Việt Nam đã giành được 4 tấm HCV trong chương trình thi đấu Cúp châu Á 2026 vừa bế mạc ở Hàn Quốc.

Đội rowing Việt Nam đã kết thúc Cúp châu Á 2026 với 4 tấm HCV. Ảnh: ASIAN ROWING

Thông tin của Ban huấn luyện đội rowing Việt Nam chia sẻ từ Hàn Quốc cho biết, các tay chèo của chúng ta đã kết thúc tranh tài vào ngày 26-4 theo giờ địa phương.

Qua các nội dung thi đấu, đội rowing Việt Nam giành được 4 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ. Tấm HCV đầu tiên thuộc về nội dung 4 người nữ (H-July Bya, Lê Thị Kim Trúc, Hà Ngọc Linh Nhi, Phạm Thúy My). Tiếp sau đó, đội thuyền 4 người nữ thuyền 2 mái chèo với Phạm Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo đã giành HCV thứ 2 cho đội tuyển rowing Việt Nam.

Chúng ta còn giành thêm HCV trong nội dung thuyền đôi nữ (Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo) và thuyền đôi nữ 2 mái chèo (Nguyễn Thị Giang, Bùi THị Thu Hiền).

Các tấm HCB của đội rowing Việt Nam có ở nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo, thuyền đôi nam, thuyền đôi nữ 2 mái chèo, thuyền 4 người nam và thuyền đôi nữ.

Cúp rowing châu Á 2026 quy tụ các tay chèo hàng đầu châu Á góp mặt. Ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam cho biết nhiều đội tuyển tập trung chuẩn bị ASIAD 20 cử lực lượng tốt nhất tham gia giải đấu. Chính vì vậy, tuyển thủ của Việt Nam đã thận trọng nắm bắt chuyên môn và thi đấu với nỗ lực cao nhất. Tại giải lần này, đội rowing Việt Nam cử lực lượng 31 tay theo tham dự ở các nội dung của Cúp châu Á 2026.

Đóng góp thành phần vào lực lượng thi đấu Cúp châu Á 2026, rowing TPHCM có các gương mặt gồm Lê Thị Hiền, Nguyễn Phú, Hoàng Văn Đạt, H-July Bya, Thái Bảo Toàn và Trần Dương Nghĩa.

MINH CHIẾN