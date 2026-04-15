Nhiều tay chèo đội tuyển rowing Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Nhiều gương mặt của đội tuyển rowing Việt Nam đã được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì trước các kết quả giành huy chương quốc tế.

VĐV rowing Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì trước các kết quả quan trọng ở giải châu Á 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo quyết định khen thưởng vừa được ban hành, đội tuyển rowing Việt Nam có 64 thành viên (HLV, VĐV) được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhiều gương mặt quen thuộc của rowing Việt Nam đã được Huân chương Lao động hạng Nhì từ thành tích thi đấu quốc tế năm 2025 như Hồ Thị Duy, Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo…

Danh sách khen thưởng dành cho các HLV, VĐV đã đạt kết quả giành HCV tại giải vô địch rowing châu Á 2025 và HCV tại giải vô địch U19, U23 châu Á 2025. Ngoài ra, Ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam với 14 người cũng được nhận khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Giải vô địch rowing châu Á 2025 từng được tổ chức tại Việt Nam. Trên hồ thi đấu ở Hải Phòng khi đó, các tay chèo Việt Nam đã giành được 6 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn. VĐV rowing Việt Nam đã lên ngôi vô địch trong các nội dung dành cho thuyền đôi, thuyền 4 người và thuyền 8 người tại giải đấu trên. Trong đó, tuyển thủ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 là Phạm Thị Huệ cũng giành được HCV giải vô địch châu Á 2026.

Vào tuần tới, đội tuyển rowing Việt Nam sẽ tham dự Cúp châu Á 2026 tổ chức từ ngày 24 tới 26-4 ở Chungju (Hàn Quốc). Đây là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của tay chèo rowing Việt Nam.

MINH CHIẾN

