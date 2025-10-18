Các tuyển thủ Việt Nam giành 4 HCV ngày chung kết đầu tiên giải rowing châu Á 2025

Chung kết các nội dung đầu tiên của giải vô địch rowing châu Á 2025 đã diễn ra tại Hải Phòng và đội chủ nhà Việt Nam giành 4 ngôi vô địch.

Hai tuyển thủ Dư Thị Bông và Hà Thị Vui giành HCV nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Ngày 18-10 trên khu thi đấu đua thuyền tại Hải Phòng, các đội đua đã bước vào tranh tài những nội dung chung kết đầu tiên. Ngày thi đấu có 10 nội dung chung kết của Bảng A.

Tại chung kết thuyền đôi hạng nhẹ nữ, cặp tay chèo Hà Thị Vui và Dư Thị Bông của Việt Nam đã xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian 7’46”09. Ở cuộc đua chung kết này, giải đấu chỉ có 4 đội tham dự gồm chủ nhà Việt Nam, Ấn Độ, CHDCND Triều Tiên và Hongkong (Trung Quốc). Các tay chèo của Việt Nam vượt lên dẫn đầu ngay khi xuất phát và sau 2.000m của quãng đường đua, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã giành chiến thắng. Về thứ nhì, giành HCB là đội Ấn Độ (Gurbani Kaur, Diljot Kaur) với kết quả 7’51”37.

Nối tiếp thành công này, chúng ta giành HCV thuyền đôi nữ hạng nặng với 2 tuyển thủ quen thuộc Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ. 2 gương mặt xuất sắc của rowing Việt Nam đã vượt lên trước các đội Uzbekistan, Hongkong (Trung Quốc), CHDCND Triều Tiên, Ấn Độ và Kazakhstan để về đích đầu tiên. Thành tích của Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ là 7’38”90. Đội Uzbekistan (Sattorova, Smetullaeva) về thứ nhì với kết quả 7’44”96.

Tấm HCV thứ 3 của đội tuyển rowing Việt Nam thuộc về các VĐV Lường Thị Thảo, Hồ Thị Duy, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo tại nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ 4 mái chèo. Chúng ta về nhất với kết quả 6’46”54. HCB là đội Kazakhstan (6’50”48) còn HCĐ là đội Đài Bắc Trung Hoa (7’13”34).

Trong khi đó, nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng chứng kiến cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các tay chèo của Việt Nam với đội Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Kazakhstan, CHDCND Triều Tiên. 4 tuyển thủ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về đích đầu tiên giành HCV với thời gian 6’56”47.

Ngoài ra, đội rowing Việt Nam còn giành thêm 1 HCB thuyền đôi nữ 2 mái chèo (Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc) và 3 HCĐ nội dung thuyền đơn nam hạng nhẹ (Nguyễn Thế Anh Đức), thuyền 4 nam, thuyền 8 nam.

MINH CHIẾN