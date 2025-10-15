Đội tuyển rowing Việt Nam sẵn sàng tranh tài ở giải vô địch châu Á 2025 trên sân nhà

Các tay chèo của đội tuyển rowing Việt Nam đã chuẩn bị tích cực về chuyên môn sẵn sàng thi đấu giải vô địch châu Á 2025 lần đầu diễn ra tại Việt Nam.

Đội tuyển rowing Việt Nam tích cực chuẩn bị để sẵn sàng thi đấu giải vô địch châu Á 2025 trên sân nhà. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đại diện ban huấn luyện đội tuyển rowing Việt Nam cho biết, các tay chèo chủ nhà đang có sự ổn định chuyên môn tự tin tham dự giải vô địch châu Á 2025 được diễn ra từ ngày 16 tới 19-10 tại Hải Phòng.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch rowing châu Á. Trong phiên họp chuyên môn trước giải, Tổng thư ký Liên đoàn rowing châu Á Liu Dehai đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam đối với giải đấu và hy vọng các cuộc tranh tài sẽ diễn ra hấp dẫn.

Giải thu hút 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, HLV và VĐV tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và chủ nhà Việt Nam.

Tại giải năm nay, Chủ tịch liên đoàn rowing thế giới (FISA), Giám đốc phát triển Liên đoàn rowing thế giới, Liên đoàn rowing châu Á (ARF)… đều tới Việt Nam trong quá trình giải tổ chức.

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 46 tay chèo tham dự đủ 20 nội dung tại giải năm nay. Chúng ta sẽ tổ chức thi đấu 10 nội dung nam, 10 nội dung nữ đối với cự ly 2.000m theo đúng quy định của Liên đoàn rowing châu Á. Tuyển thủ Olympic Phạm Thị Huệ sẽ tham gia tranh tài tại giải lần này.

MINH CHIẾN