Chủ nhà Việt Nam có 46 tay chèo tranh tài tại giải vô địch rowing châu Á 2025

Đội tuyển rowing Việt Nam đang chuẩn bị tích cực sẵn sàng tranh tài giải vô địch rowing châu Á 2025 tranh tài tại Hải Phòng vào tuần tới.

Đội rowing Việt Nam sẽ nỗ lực giành thành tích huy chương tại giải vô địch châu Á 2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Hiện tại, các tay chèo đang tích cực chuẩn bị chuyên môn. Một số đội quốc tế bắt đầu tới Việt Nam làm quen với hồ thi đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất tại giải năm nay”, HLV Lê Văn Quang bày tỏ.

Đội tuyển rowing Việt Nam đăng ký 46 tay chèo tham dự đủ 20 nội dung tại giải năm nay. Lần đầu Việt Nam Việt Nam là chủ nhà giải vô địch rowing châu Á 2025, chúng ta sẽ tổ chức thi đấu 10 nội dung nam, 10 nội dung nữ đối với cự ly 2.000m theo đúng quy định của Liên đoàn rowing châu Á. “Các VĐV Việt Nam tham dự giải với sự chuẩn bị cao về chuyên môn. VĐV có thế mạnh ở các nội dung chủ lực sẽ hướng tới cơ hội giành thành tích huy chương”, phụ trách bộ môn đua thuyền (Cục TDTT Việt Nam) – bà Dương Hồng Hạnh trao đổi.

Trong đội hình tuyển rowing Việt Nam dự giải, tay chèo từng tham dự Olympic năm 2024 là Phạm Thị Huệ có thi đấu tại Hải Phòng lần này.

Dự kiến, giải sẽ thi đấu 232 VĐV (135 nam, 97 nữ) cùng các HLV và quan chức của 18 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu lục tới Việt Nam tranh tài. Các đội rowing góp mặt là Ấn Độ, Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, CHDCND Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam (chủ nhà). Chương trình tổ chức giải từ ngày 11-10 tới 19-10. Các nội dung sẽ chính thức thi đấu từ ngày 16 tới 19-10.

Đội tuyển rowing Việt Nam từng giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Khi đó, các kết quả HCV thuộc về nội dung đôi nữ (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ) và thuyền 8 người nữ (Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Dư Thị Bông, Lường Thị Thảo). Các tuyển thủ trên đều tham dự giải vô địch châu Á 2025.

MINH CHIẾN