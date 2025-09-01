Đội tuyển rowing Việt Nam giành 12 HCV đứng đầu giải trẻ U23, U19 châu Á 2025

Các tay chèo rowing Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục để xếp nhất toàn đoàn tại giải vô địch trẻ U23, U19 châu Á 2025.

VĐV Việt Nam thi đấu tại giải. Ảnh: HỒNG HẠNH

Giải đấu bế mạc vào cuối ngày thi đấu 31-8 theo giờ địa phương tại Trung Quốc. “Năm nay, các VĐV trẻ của Việt Nam đã thi đấu nỗ lực giành được các kết quả khích lệ. Chúng tôi đã cử nhiều VĐV triển vọng làm nòng cốt phát triển chuyên môn tương lai. Các em đã thi đấu đạt được huy chương như dự báo”, phụ trách bộ môn đua thuyền (Cục TDTT Việt Nam) – bà Dương Hồng Hạnh trao đổi.

Đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cử các đội rowing trẻ thi đấu tại giải. Đội Việt Nam giành 12 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ đứng vị trí số 1. Hạng nhì là đội Uzbekistan với 5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ trong khi chủ nhà Trung Quốc đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Xếp sau các đội là Thái Lan, Kazakhstan, Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các đội Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Philippines không giành được huy chương.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam – ông Nguyễn Hải Đường khẳng định các giải đấu theo lứa tuổi trẻ ở châu Á là cơ hội giúp VĐV đua thuyền Việt Nam khẳng định được thêm chuyên môn. Các tay chèo U23 là những người sẽ tiếp cận các đàn anh, đàn chị thi đấu trong tương lai nên phải tập trung đạt được các thành tích tốt nhất.

VĐV Việt Nam đạt kết quả tốt tại giải. Ảnh: HỒNG HẠNH

Sau giải này, các tuyển thủ trở lại địa điểm tập huấn tại Hải Phòng tiếp tục tập luyện chuyên môn.

MINH CHIẾN