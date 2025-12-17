Các tay chèo rowing xuất sắc giành 3 HCV trên mặt hồ tại SEA Games 33

Chúng ta dự 4 chung kết ở môn rowing trong ngày thi đấu 17-12 và giành 3 chiến thắng từ sự nỗ lực của các tay chèo.

Đội thuyền 4 người nữ của Việt Nam giành tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong sáng ngày 17-12, đội tuyển rowing Việt Nam đã thi đấu chung kết 4 nội dung trên hồ tranh tài ở Chonburi (Thái Lan).

Tay chèo Hồ Thị Duy là người khởi đầu ngày chiến thắng đầy cảm xúc của các tuyển thủ rowing khi về nhất nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Cô đã về đích đầu tiên với kết quả 9’08”053. Hồ Thị Duy đã vượt lên trên các tay chèo của Indonesia, Myanmar và Philippines để dẫn đầu ngay khi xuất phát. Bằng bản lĩnh và ưu thế chuyên môn, Hồ Thị Duy đã chiến thắng để giành HCV khởi đầu ngày tranh tài. Năm nay, Hồ Thị Duy mới 19 tuổi

Hồ Thị Duy thi đấu xuất sắc và có tấm HCV cá nhân ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nối tiếp kết quả này, cặp tay chèo Nguyễn Phú và Hoàng Văn Đạt đã có tấm HCV nội dung thuyền đôi nam 2 mái chèo hạng nặng. 2 tuyển thủ đã về đích đầu tiên với thời gian 7’53”080. Trong cuộc đua chung kết, các đội Indonesia và Thái Lan đã tập trung để bám đuổi 2 tay chèo rowing Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Phú và Hoàng Văn Đạt là những người có tốc độ tốt nhất nên giành được chiến thắng quyết định.

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng, đội thuyền Việt Nam gồm Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền giành HCV khi về đích đầu tiên bằng kết quả 7’42”680. Tại chung kết lần này, các đội Thái Lan, Indonesia, Philippines ở các vị trí tiếp theo. Trong đội hình trên, tay chwof Phạm Thị Huệ là người từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Niềm vui chiến thắng của các tay chèo rowing. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng tiếc, chúng ta không thể giành tấm HCV thứ 4 tại ngày tranh tài khi cặp tay chèo Đinh Thế Đức và Nguyễn Thanh Dũng không đạt huy chương ở nội dung thuyền đôi nam 2 mái chèo.

MINH CHIẾN