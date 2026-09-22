Trung Quốc hoàn toàn áp đảo ở môn bắn súng

Sheng Lihao (trái) và Wang Zifei giành HCV đồng đội hỗn hợp súng trường hơi 10m. Ảnh: THX

Bộ đôi Wang Zifei (nữ) và Sheng Lihao (nam) đã thiết lập các kỷ lục thế giới ở cả vòng loại lẫn vòng chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp súng trường hơi 10m.

Wang (19 tuổi) và Sheng đã dẫn đầu vòng loại với 638,9 điểm, phá kỷ lục thế giới cũ 2,0 điểm để bước vào chung kết với vị trí số một.

Trung Quốc tiếp tục dẫn trước ở trận chung kết, trước khi bứt phá ở loạt bắn 3 viên cuối cùng và kết thúc với 507,1 điểm để giành HCV - thành tích này đã phá kỷ lục thế giới cũ 0,4 điểm. Trung Quốc kết thúc nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Hàn Quốc 4,2 điểm. Nhật Bản giành huy chương đồng với 439,7 điểm.

Sheng Lihao tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của đoàn Trung Quốc, và cũng là vận động viên thành công nhất cho đến nay tại ASIAD 20. Đây là HCV thứ 3 của nhà vô địch Olympic Paris 2024, sau chiến thắng ở các nội dung đồng đội và cá nhân súng trường hơi 10m nam. Anh cũng đã thiết lập kỷ lục thế giới ở cả 2 nội dung đồng đội.

“Tôi không ngờ mình lại bắn tốt đến vậy. Điểm số cao hơn nhiều so với mức tôi thường đạt được khi tập luyện, nên tôi nghĩ mình cũng có chút may mắn”, Sheng nói.

Trong khi, Wang Zifei là ngôi sao của bắn súng nữ Trung Quốc. Trước tấm HCV nội dung đồng đội hỗn hợp súng trường hơi 10m, cô giành HCV nội dung đồng đội súng trường hơi 10m nữ. Tính đến thời điểm này, tấm HCV duy nhất không thuộc Trung Quốc là trường hợp Hinata Taichi, người về nhất nội dung súng trường hơi 10m cá nhân nữ.

LINH SƠN