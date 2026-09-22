Đoàn thể thao Việt Nam giải tỏa áp lực với tấm HCV đầu tiên của karate

Sau hai ngày không có vàng, Đoàn thể thao Việt Nam cởi bỏ được áp lực khi đã giành được tấm HCV đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Võ sĩ karate Việt Nam giành HCV, giúp Đoàn thể thao Việt Nam giải tỏa nhiều áp lực. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh từ Nhật Bản cho biết, tấm HCV đầu tiên là sự khởi đầu tốt cho toàn đoàn. Đồng thời, lãnh đạo Đoàn nhấn mạnh thành tích cao nhất của Đội tuyển karate Việt Nam ngày 22-9 sẽ mang tới động lực tốt để nhiều Đội tuyển khác tiếp tục thi đấu đạt kết quả như kỳ vọng.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 218 nội dung trong 33 môn, phân môn chính thức tại ASIAD 20. Hôm nay (22-9) mới là ngày tranh tài chính thức thứ 3 của Đại hội khiến áp lực gia tăng khi các VĐV chưa giành được HCV như kỳ vọng.

Mục tiêu ASIAD 20 của Đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 4 HCV trở lên và đến thời điểm này mới đi được khoảng 1/4 quãng đường ở Aichi-Nagoya.

Đội tuyển karate Việt Nam (nội dung kata đồng đội nữ) giải toả một phần áp lực cho Đoàn khi hoàn thành nhiệm vụ đạt 1 HCV đúng chỉ tiêu xác định trước khi sang Nhật Bản. Với toàn đoàn, các HLV, VĐV còn nhiệm vụ phải hoàn thành chinh phục thêm ít nhất 3 tấm HCV trong các nội dung sẽ thi đấu tiếp theo.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 3 tới 5 HCV và kết quả là đạt 3 HCV (karate, cầu mây, bắn súng), vừa đủ chỉ tiêu.

Đối với ASIAD 20, Thể thao Việt Nam dự báo các Đội tuyển thể thao quốc gia sẽ có cơ hội giành HCV nhiều hơn. Dẫu vậy, thực tế thi đấu qua 3 ngày tại Nhật Bản, các quốc gia đang cạnh tranh HCV rất quyết liệt khiến các VĐV Việt Nam gặp nhiều thách thức đáng kể.

ASIAD 20 còn tranh tài tới ngày 4-10.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh gặp mặt khen thưởng VĐV karate đạt thành tích. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết Thể thao Việt Nam đã đầu tư tập trung trọng tâm trọng điểm, xác định rõ mục tiêu và nội dung thi đấu tại ASIAD 20 và dự báo cơ hội giành huy chương cao nhất.

Hiện tại, karate đang là đội tuyển có kết quả tốt nhất của thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 khi có 1 HCV, 2 HCĐ.

MINH CHIẾN