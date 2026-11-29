Đại hội Thể thao toàn quốc lần X-2026 đang diễn ra tại TPHCM ghi dấu ấn bằng những thành tích mới, những câu chuyện vượt trên giới hạn bản thân và sự tiếp nối đầy cảm hứng giữa các thế hệ vận động viên (VĐV).

Dấu ấn từ những kỷ lục

Hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ của Đại hội đã được ghi nhận trên bảng thành tích, cùng những câu chuyện về sự bền bỉ, khát vọng và nghị lực của các VĐV trên hành trình chinh phục đỉnh cao.

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở cự ly bơi 100m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 25-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ), tấm HCV nội dung kiếm liễu cá nhân nam của Hoàng Ngọc Hiếu mang ý nghĩa đặc biệt với tuyển đấu kiếm TPHCM sau 20 năm chờ đợi. Ít ai biết rằng Ngọc Hiếu bước vào trận chung kết gặp Nguyễn Minh Quang (Hà Nội) với chấn thương lật cổ chân trái từ vòng bán kết.

Tranh thủ ít phút nghỉ giữa 2 trận để đội ngũ y tế cố định cổ chân, Ngọc Hiếu nén đau trở lại sàn đấu. Trong thời khắc nghẹt thở khi tỷ số hòa 12-12, anh tung ra 3 đường kiếm chuẩn xác liên tiếp, ấn định chiến thắng 15-12.

Hình ảnh nhà vô địch vừa rời bục trao huy chương đã lặng lẽ ngồi xuống để các kỹ thuật viên tiếp tục chăm sóc chấn thương khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

Trên đường đua xanh tại CLB Phú Thọ (phường Phú Thọ), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) có màn tái xuất ấn tượng ở tuổi 30. Sau 4 năm rời xa môi trường tập luyện đỉnh cao, cô giành HCV 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 2 giây 75, phá kỷ lục đại hội do chính mình lập năm 2018 (1 phút 3 giây 71).

Ánh Viên tiếp tục cùng các đàn em giành HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 58 giây 95, phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi trở lại thi đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả”, Ánh Viên chia sẻ.

Quyết định tái xuất của cô còn xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn, tiếp thêm động lực để em vươn tới những thành tích tốt hơn.

Sáng 27-11, ở tuổi 31, VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) khẳng định vị thế ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật khi vượt qua 4 đối thủ trẻ hơn mình trên 10 tuổi, giành HCV.

Sau chiến thắng, VĐV Oanh phấn khởi nói: “Các em còn rất trẻ nhưng thể hiện rất tốt. Tôi mong nội dung này sẽ ngày càng có thêm nhiều gương mặt mới để tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn, nâng tầm chuyên môn”.

Sự kết hợp ăn ý

Nếu cuộc cạnh tranh huy chương làm nên sức nóng cho đại hội, thì sự giao thoa giữa lớp “lão tướng” dày dạn kinh nghiệm và thế hệ kế cận lại mang đến chiều sâu nhân văn.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM Lý Đại Nghĩa chia sẻ, thành công của đại hội được ghi nhận qua thành tích thi đấu và sự hưởng ứng của người dân. Tính đến ngày 26-11, TPHCM đã phát hành miễn phí 17.003 vé xem thi đấu, góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng, lan tỏa niềm vui của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Ở tuổi 36, võ sĩ taekwondo Châu Tuyết Vân (TPHCM) vẫn tỏa sáng tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc thứ 5 trong sự nghiệp. Sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm của Châu Tuyết Vân và sức trẻ của Hồ Thanh Ân (sinh năm 2006) đã mang về tấm HCV nội dung quyền đôi nam nữ.

“Tôi luôn giữ tâm thế tự tin, tập trung tối đa và không cho phép xảy ra sai sót, bởi đại hội bốn năm mới có một lần”, Châu Tuyết Vân chia sẻ. Bản lĩnh của đàn chị cũng là điểm tựa để Thanh Ân tự tin thể hiện khả năng.

Tại trường bắn Đại học Thể dục thể thao TPHCM, tình thầy trò được thể hiện theo cách đặc biệt. Trước tình trạng thiếu hụt lực lượng của đội Hải Phòng, HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Trần Quốc Cường trở lại thi đấu ở tuổi 52, sau khi chia tay sự nghiệp tuyển thủ tại SEA Games 31 (2022).

Ông sát cánh cùng Nguyễn Tuấn Hải và cậu học trò Phạm Quang Huy, nhà vô địch ASIAD 19. Bên cạnh tấm HCV cá nhân 50m súng ngắn tiêu chuẩn nam của Quang Huy, bộ ba xạ thủ Hải Phòng còn giành HCB đồng đội với 1.608 điểm.

Hình ảnh thầy trò cùng bước lên bục nhận huy chương là minh chứng đẹp cho sự tiếp nối giữa các thế hệ VĐV.

NGUYỄN ANH