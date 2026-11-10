Thu Vinh là VĐV đầu tiên hưởng đãi ngộ mới sau khi giành vé dự Olympic

Với việc chính thức giành suất Olympic 2028 giúp xạ thủ Trịnh Thu Vinh là VĐV đầu tiên được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Ban huấn luyện tại Giải vô địch bắn súng thế giới 2026. Ảnh: MINH MINH

Nghị định 349/2025/NĐ-CP "Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu" đã quy định chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Một trong những mục được chú ý là VĐV vượt qua vòng loại Olympic sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng với thời gian kéo dài 1 chu kỳ (4 năm).

Đây là lần đầu Thể thao Việt Nam có Nghị định quy định cụ thể chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho thành tích vượt qua vòng loại Olympic.

Vì vậy sau khi có suất Olympic 2028, Trịnh Thu Vinh trở thành VĐV đầu tiên sẽ hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù đúng quy định trên.

Hiện tại, cô là xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam nên được hưởng chế độ dinh dưỡng 400.000 đồng/ngày và tiền công (lương) tập luyện là 550.000 đồng/ngày.

Ngoài ra theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP, với điều khoản chế độ đặc thù và chăm sóc sức khỏe thì HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia có khả năng giành HCV tại ASIAD, ASIAN Para Games, Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn Olympic, Paralympic được hưởng tiền lương bằng 1,5 lần tiền lương của HLV, VĐV đội tuyển quốc gia đã quy định.

Trịnh Thu Vinh hiện đã được tuyển dụng vào ngành Công an Nhân dân và là xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam và đội bắn súng Công an Nhân dân.

Sau Giải vô địch thế giới 2026, cô sẽ tiếp tục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN