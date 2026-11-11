Xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang dấu ấn thế giới đến Đại hội

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt được giới chuyên môn bắn súng tiếp tục chú ý tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sau Giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Trịnh Thu Vinh vừa khép lại hành trình tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Doha (Qatar) với thành tích 1 HCB cá nhân và 1 HCĐ đồng đội nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

Dự kiến, xạ thủ cùng đồng đội về nước vào sáng 12-11, trước khi trở lại tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong màu áo đoàn Thể thao Công an Nhân dân. Thu Vinh là VĐV duy nhất của thể thao Việt Nam từng giành suất dự Olympic 2028 góp mặt tại kỳ Đại hội này.

Môn bắn súng diễn ra từ ngày 22-11 đến 5-12 tại TPHCM, với 51 bộ huy chương ở các nội dung súng và đĩa bay. Mục tiêu của Thu Vinh là hướng đến những tấm HCV ở các nội dung sở trường, gồm 10m súng ngắn hơi và 25m súng ngắn thể thao nữ. Tại SEA Games 33-2025, cô từng giành HCV cá nhân ở cả hai nội dung này. Trong khi đó, ở ASIAD 20, xạ thủ xếp thứ 11 nội dung 10m và hạng 4 nội dung 25m.

Theo ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, Thu Vinh đang có tinh thần tốt sau thành tích tại Doha, đặc biệt là tấm HCB thế giới cùng suất dự Olympic 2028 ở nội dung 25m súng ngắn thể thao. Bên cạnh các nội dung quen thuộc, cô cũng có thể thử sức ở cự ly 50m. Tại Giải tay súng xuất sắc quốc gia 2026, Thu Vinh đã giành HCV cá nhân nội dung 50m súng ngắn nữ.

Thu Vinh đang có phong độ và tinh thần rất mạnh mẽ khi đã có tấm vé Olympic 2028. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cách đây 4 năm, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Thu Vinh cùng Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Thùy Trang giành HCV đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. Khi ấy, ở tuổi 22, cô được xem là gương mặt triển vọng của bắn súng Việt Nam. Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm qua các đấu trường lớn như ASIAD 19, ASIAD 20, SEA Games 33 và các kỳ Giải vô địch thế giới 2023, 2026, Thu Vinh đã vươn lên trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu của Việt Nam.

Sự góp mặt của nữ xạ thủ vừa giành suất Olympic 2028 hứa hẹn làm tăng sức cạnh tranh ở các nội dung súng ngắn nữ tại Đại hội sắp tới, đồng thời là dịp để cô tiếp tục kiểm chứng phong độ sau dấu ấn tại đấu trường thế giới.

Nhiều xạ thủ nổi bật của bắn súng Việt Nam sẽ tham gia Đại hội như: Bùi Thúy Thu Thủy, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trịnh Thu Vinh, Vũ Tiến Nam, Ngô Hữu Vương, Dương Thị Trang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thảo Ngọc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Dậu…

MINH CHIẾN