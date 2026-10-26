Futsal TPHCM vào bảng đấu đầy thử thách

Đội futsal TPHCM, với nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam TPHCM, dù có lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức trong cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Các cầu thủ futsal TPHCM quyết tâm giành lại tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Chiều 26-10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu môn futsal nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), quy tụ 8 địa phương tham dự và chia làm 2 bảng.

Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà TPHCM nằm ở bảng A và có lịch thi đấu lần lượt gặp Tây Ninh (lúc 19 giờ ngày 20-11), Quảng Ngãi (17 giờ ngày 22-11), Đồng Tháp (17 giờ ngày 24-11).

Các địa phương tham dự đại hội năm nay đều cử cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống các giải futsal quốc gia 2026, nên không còn xa lạ gì nhau. Trong đó, Đồng Tháp sở hữu lực lượng nòng cốt của Sahako FC - đội bóng xếp thứ 3 tại Giải futsal vô địch quốc gia và Futsal Cúp quốc gia 2026. Đây được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với TPHCM cho 2 tấm vé vào bán kết.

Ở bảng B, đương kim vô địch Hà Nội với lực lượng chủ lực là Thái Sơn Bắc sẽ đụng độ với Quảng Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Các cầu thủ Thái Sơn Bắc đang có phong độ ấn tượng khi đoạt cú đúp danh hiệu quốc gia trong năm 2026. Thành tích này giúp đại diện đến từ thủ đô có thêm sự tự tin trong cuộc đua bảo vệ tấm HCV tại đại hội năm nay.

Nhiều cầu thủ trẻ futsal TPHCM sẽ có lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Futsal TPHCM bắt đầu tập luyện từ đầu tháng 10, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp với từng đối thủ. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội sẽ chịu ảnh hưởng nhất định khi nhiều trụ cột như Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và Nhan Gia Hưng tạm rời CLB từ ngày 26-10 để tập trung cùng đội tuyển futsal Việt Nam, hướng đến Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026. Còn đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng thì dính chấn thương.

Đến ngày 11-11, nhóm tuyển thủ này mới trở lại CLB. Như vậy, ban huấn luyện sẽ có khoảng 1 tuần với lực lượng đầy đủ để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài.

HLV Trần Văn Vũ cho biết những kết quả chưa tốt tại các giải đấu quốc gia trong năm 2026 là dịp để đội nhìn lại, khắc phục hạn chế và chuẩn bị tốt hơn cho đại hội. Ông nhấn mạnh: “TPHCM vẫn là một trong những cái nôi của futsal nước nhà, nên đi cùng sự cổ vũ là kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và ngành thể thao thành phố. Sự quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện tập luyện, thi đấu của ngành thể thao thành phố là động lực để toàn đội nỗ lực, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm khi đại diện địa phương tranh tài trên sân nhà”.

Futsal TPHCM đã đăng ký 21 cầu thủ tham dự đại hội. Trong danh sách này, những gương mặt trẻ như Trần Lê Bộ, Nguyễn Thọ Minh Huy (cùng sinh năm 2007), Trần Hoàng Phong và Nguyễn Minh Lương (cùng sinh năm 2006) sẽ có lần đầu góp mặt tại sân chơi toàn quốc.

Trong hai kỳ đại hội gần nhất, futsal TPHCM đều chưa thể giành huy chương vàng. Năm 2022, đội đoạt huy chương bạc sau thất bại sát nút 2-3 trước Hà Nội. Vì thế, đại hội năm nay là cơ hội để TPHCM tận dụng lợi thế sân nhà, hướng đến việc giành lại vị thế số 1 sau những lần lỡ hẹn.

HỮU THÀNH