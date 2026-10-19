HLV Khổng Đình Hùng cùng các tài năng trẻ của futsal Thái Sơn Nam TPHCM sẽ có những trải nghiệm bổ ích trong lần đầu tiên tham dự Giải futsal quốc tế tại Đồng Tháp.

Các cầu thủ futsal trẻ Thái Sơn Nam TPHCM dự giải quốc tế tại Đồng Tháp. ẢNH: TÂM HÀ

Giải futsal quốc tế - Truyền hình Đồng Tháp 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 3 đến 7-11 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Đồng Tháp. Đây là sân chơi truyền thống được Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp duy trì hằng năm, tạo điều kiện phát triển cho các CLB futsal phong trào lẫn chuyên nghiệp tranh tài.

Giải năm nay bước sang lần tổ chức thứ 10, quy tụ 8 CLB tham dự, gồm 6 đội trong nước và 2 đại diện quốc tế đến từ Thái Lan và Campuchia. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội vào bán kết.

Đây là mùa thứ 3 liên tiếp Thái Sơn Nam TPHCM tham dự giải đấu tại Cao Lãnh. Trong 2 lần góp mặt trước đó, đội futsal của bầu Tú đã giành một chức vô địch và một lần đoạt ngôi á quân. Tuy nhiên, lần này, Thái Sơn Nam TPHCM quyết định trao cơ hội cho lực lượng trẻ. Dù là đội trẻ, phần lớn cầu thủ trong đội hình đều đã có dịp thi đấu tại các giải futsal vô địch quốc gia, Cúp quốc gia và Giải futsal U20 quốc gia.

HLV Khổng Đình Hùng của đội futsal trẻ Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Theo HLV Khổng Đình Hùng, việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu thực tế là điều cần thiết trong quá trình phát triển chuyên môn. Ông cho rằng tập luyện và thi đấu là hai khía cạnh khác nhau, bởi năng lực của cầu thủ cần được kiểm chứng qua những trận đấu chính thức.

“Đội sẽ cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu với các dạng đối thủ khác nhau. Việc được cọ xát với các CLB trong nước lẫn quốc tế sẽ giúp những gương mặt trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu và có cơ hội thể hiện năng lực. Nhưng mục tiêu của đội vẫn là chức vô địch”, HLV Khổng Đình Hùng nhấn mạnh.

Ngoài mục tiêu cạnh tranh thành tích, giải quốc tế tại Đồng Tháp còn là dịp để ban huấn luyện Thái Sơn Nam TPHCM đánh giá lực lượng, rà soát phong độ cầu thủ trước khi bước vào tranh tài môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Theo ban tổ chức, đội vô địch giải nhận thưởng 40 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 30 triệu đồng và đội hạng 3 nhận 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, giải còn có các danh hiệu cá nhân dành cho thủ môn xuất sắc và vua phá lưới để tăng chất lượng chuyên môn.

HỮU THÀNH