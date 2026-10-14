4 năm khẳng định vị thế châu lục của futsal Việt Nam

Nhiệm kỳ IX (2022-2026) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ghi nhận những bước tiến vượt bậc của các đội tuyển futsal nước nhà. Đội tuyển nam kiên trì trẻ hóa để hướng đến mục tiêu trở lại World Cup, các cô gái vàng liên tiếp tạo cột mốc lịch sử ở đấu trường quốc tế, tuyến trẻ liên tục được cọ xát với đối thủ mạnh.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có nhiều tiến bộ trong thời gian qua và hướng mục tiêu vươn tầm châu Á. Ảnh: VFF

Đằng sau những kết quả ấy là sự đầu tư đầy khoa học và tính liên tục của VFF, từ hệ thống giải quốc nội, các chuyến tập huấn quốc tế đến sự đồng hành sát sao từ các lãnh đạo bóng đá Việt Nam.

Futsal nam trẻ hóa, duy trì sức cạnh tranh châu lục

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi, đội tuyển futsal nam Việt Nam trải qua hành trình vừa duy trì thành tích ở châu lục, vừa làm mới lực lượng. Năm 2024, toàn đội dù lỡ tấm vé dự Futsal World Cup nhưng vẫn tiếp tục vào tứ kết Giải futsal châu Á.

Sau giải đấu này, quá trình trẻ hóa được đẩy mạnh. Thầy trò HLV Giustozzi thắng kỳ phùng địch thủ Thái Lan để vào chung kết Giải futsal Đông Nam Á 2024, tiếp tục vào tứ kết futsal châu Á 2026, giành hạng 3 futsal Đông Nam Á 2026 và gần nhất đoạt ngôi á quân Giải futsal giao hữu Continental Championship.

Việc không giành huy chương tại SEA Games 2025 cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ vẫn còn những thách thức. Tuy nhiên, về lâu dài, trẻ hóa là bước đi cần thiết để đội tuyển futsal nam Việt Nam duy trì sức cạnh tranh, đồng thời xây dựng lực lượng hướng đến mục tiêu giành vé dự Futsal World Cup 2028.

Đội tuyển futsal nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng khi những trụ cột dần bị tuổi tác chi phối. Ảnh: VFF

Hai năm đội tuyển futsal Việt Nam được làm mới, nhiều gương mặt như Nguyễn Đa Hải, Từ Minh Quang, Phạm Văn Tú, Vũ Ngọc Ánh và Nguyễn Thạc Hiếu đang được kỳ vọng trở thành lực lượng kế cận. Trong khi đó, các trụ cột như Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đoàn Phát và Trần Thái Huy tiếp tục đóng vai trò duy trì kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định cho toàn đội.

Để nâng chất lượng chuyên môn, VFF chú trọng đầu tư cho cả đội tuyển lẫn hệ thống thi đấu trong nước. Giải futsal VĐQG và Futsal Cúp quốc gia được duy trì, nâng tầm, tạo môi trường thi đấu thường xuyên cho cầu thủ, đồng thời góp phần phát hiện những nhân tố mới.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam cũng được tạo điều kiện tập huấn tại các nền futsal mạnh như Argentina, Thái Lan và thi đấu giao hữu với những đối thủ chất lượng như Nga, Iran. HLV Giustozzi chia sẻ: “Những chuyến tập huấn và trận đấu quốc tế giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng thích nghi chiến thuật và nâng cao bản lĩnh thi đấu”.

Sức hút của futsal cũng ngày càng rõ nét qua sự quan tâm của người hâm mộ, với nhiều trận đấu có khán đài đông kín. Đó là tín hiệu tích cực cho thấy đầu tư chuyên môn, chất lượng giải đấu và sức hấp dẫn của futsal đang có sự cộng hưởng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng Ủy viên Ban Chấp hành VFF Trần Anh Minh thường xuyên trực tiếp theo sát các đội tuyển, thể hiện sự quan tâm của VFF đối với công tác chuẩn bị, thi đấu và phát triển lực lượng. Đội tuyển futsal nam tiếp tục được đầu tư, hướng đến Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á vào cuối năm 2026, trước khi tập trung cho mục tiêu World Cup 2028.

Futsal nữ chinh phục những cột mốc lịch sử

Nếu đội tuyển nam tập trung vào quá trình chuyển giao lực lượng, futsal nữ Việt Nam lại có giai đoạn bùng nổ với những thành tích chưa từng có. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đình Hoàng, toàn đội vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 lần đầu tiên trong lịch sử, sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam khẳng định vai trò số 1 Đông Nam Á tại giải vô địch Đông Nam Á 2024 và SEA Games 2025. Ảnh: VFF

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi futsal nữ Việt Nam từng nhiều lần thất bại trước Thái Lan ở các giải đấu trước đó. Thậm chí, đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Một năm sau, các cô gái Việt Nam tiếp tục làm nên lịch sử khi giành HCV futsal nữ SEA Games 2025, cũng ngay trên đất Thái Lan. Trong năm này, đội tuyển còn lần đầu lọt vào tứ kết Giải futsal nữ châu Á, đánh dấu bước tiến đáng kể ở đấu trường châu lục.

Thành công của futsal nữ có dấu ấn rõ nét từ năng lực chuyên môn và khả năng nắm bắt tâm lý cầu thủ của HLV Nguyễn Đình Hoàng. Ông biết cách kết hợp sức trẻ với kinh nghiệm, giúp từng cá nhân phát huy vai trò trong tập thể. Trần Thị Thu Trang là trường hợp tiêu biểu. Xuất thân từ bóng đá sân 11 người và đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Thu Trang vẫn trở thành trụ cột của đội tuyển futsal nữ, đóng góp quan trọng vào những chiến tích quốc tế.

VFF tạo điều kiện cho đội tuyển nữ tập huấn tại những quốc gia có nền futsal phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, qua đó tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chiến thuật. Các khoản thưởng thành tích được trao kịp thời cũng là nguồn động viên tinh thần, góp phần cải thiện đời sống cầu thủ.

Ảnh: VFF

Song song với đội tuyển, việc duy trì Giải futsal nữ VĐQG hằng năm tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài. Giải đấu giúp cầu thủ có môi trường thi đấu thường xuyên, tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá lực lượng và tìm kiếm nhân tố mới.

Trong khi đó, các đội tuyển futsal trẻ U16 và U19 thường xuyên được thi đấu các giải Đông Nam Á, giao hữu với Nga, Thái Lan… VFF còn tổ chức giải U20 quốc gia để tạo thêm những sân chơi nâng tầm chuyên môn cho những “viên ngọc thô” của nước nhà.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, có thể thấy dấu ấn của VFF không chỉ nằm ở những thành tích của các đội tuyển, mà còn ở quá trình đầu tư và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho futsal Việt Nam. Sự đồng hành sát sao của lãnh đạo VFF, cùng định hướng nâng chất lượng giải quốc nội, tăng cường tập huấn quốc tế và trẻ hóa lực lượng đã tạo tiền đề cho những bước tiến mới. Đây cũng là cơ sở để futsal Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm châu lục và thế giới.

HỮU THÀNH