Thái Sơn Nam TPHCM toàn thắng ở Giải Futsal U20 quốc gia 2026

Ở lượt trận thứ hai Giải Vô địch futsal U20 quốc gia 2026 diễn ra vào chiều 20-8, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc vẫn chưa tìm được chiến thắng còn đội chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục gây ấn tượng khi thắng liền 2 trận

Các cầu thủ U20 Thái Sơn Nam TPHCM giành trận thắng thứ hai liên tiếp (Ảnh: TSNFC)

Sau khi thắng Xạ Warrios 3-1 ở trận ra quân, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục giành thêm 3 điểm khi vượt qua Tân Hiệp Hưng TPHCM với tỷ số 4-2. Các cầu thủ chủ nhà sớm tạo cách biệt 3-0 với các bàn thắng của Hoài Nam, Lê Bộ và Tiến Kiệt. Những nỗ lực của Tân Hiệp Hưng TPHCM đã giúp họ ghi được 2 bàn do công Lê Châu và Hữu Thịnh, nhưng không cứu vãn được trận thua với tỷ số cách biệt 2-4.

Cũng tại bảng A, Xạ Warrios 3-1 vẫn chưa tìm được điểm số đầu tiên khi lại để thua 0-2 trước An Phú. Sau hai vòng đấu, Thái Sơn Nam tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Hai đội Tân Hiệp Hưng TPHCM và An Phú có cùng 3 điểm, trong khi Xạ Warrios chưa có điểm nào.

Tân Hiệp Hưng TPHCM vẫn còn hy vọng trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Ở bảng B, Sahako tiếp tục thể hiện phong độ cao tại giải năm nay. Sau khi cầm hòa đương kim vô địch Thái Sơn Bắc 2-2 hôm ra quân, hôm nay, họ đã giành chiến thắng cách biệt tới 11-1 trước Life Sport. Trong đó Thành Nhật và Quốc Dũng mỗi người lập cú hatrick cho đội nhà. Ngược lại, Thái Sơn Bắc chưa có trận thắng nào khi để thua 1-3 trước Sài Gòn Titans.

Diễn biến trên đã làm cho cục diện bảng B khá gay cấn trước lượt cuối. Sahako tạm dẫn đầu với 4 điểm; hai đội Sài Gòn Titans và Life Sport có cùng 3 điểm, trong khi Thái Sơn Bắc có 1 điểm. Cuộc đua tranh hai suất vào bán kết ở bảng này còn chờ đến lượt trận cuối diễn ra vào ngày 22-8.

Lịch thi đấu ngày 22-8: Sahako – Sài Gòn Titans (11 giờ), Thái Sơn Bắc – Life Sport (13g30) – bảng B; Thái Sơn Nam – An Phú (16 giờ), Xạ Warrios – Tân Hiệp Hưng TPHCM (18g30) – bảng A. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng – TPHCM.

QUỐC CƯỜNG