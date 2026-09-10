Tân Hiệp Hưng TPHCM lách qua khe cửa hẹp vào bán kết Cúp quốc gia 2026

Qua mặt Hà Nội cùng với việc Sài Gòn Titans chỉ hòa ở lượt trận cuối vòng bảng giúp Tân Hiệp Hưng TPHCM đoạt vé vào bán kết Futsal Cúp quốc gia 2026.

Các cầu thủ Tân Hiệp Hưng lách khe cửa hẹp vào bán kết Futsal Cúp quốc gia 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 10-9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), lượt trận cuối bảng B Cúp quốc gia 2026 diễn ra với tâm điểm là cuộc cạnh tranh giành vị trí thứ 2 giữa Sài Gòn Titans, Hà Nội và Tân Hiệp Hưng TPHCM.

Trước đó, Thái Sơn Nam TPHCM có 2 trận thắng Tân Hiệp Hưng TPHCM và Hà Nội đã có 6 điểm, chắc chắn đứng đầu bảng và sớm giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Sài Gòn Titans trước lượt trận cuối có 2 điểm, Tân Hiệp Hưng TPHCM cùng có 1 điểm như Hà Nội nhưng xếp cuối do thua đối thủ về chỉ số phụ.

Ở lượt trận quyết định, Tân Hiệp Hưng TPHCM buộc phải thắng Hà Nội để nuôi hy vọng đi tiếp. Đại diện chủ nhà nhanh chóng tạo thế chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 do công Công Minh. Chỉ 3 phút sau, Anh Tuấn nhân đôi cách biệt.

Hà Nội lập tức đáp trả và Ngọc Trường rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 9. Tuy nhiên, Tân Hiệp Hưng TPHCM vẫn duy trì sức ép. Phút 12, Đức Quyền ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Thanh Hỷ lập công ở phút 17, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-1.

Sau giờ nghỉ, Tân Hiệp Hưng TPHCM tiếp tục kiểm soát thế trận và lần lượt ghi thêm ba bàn. Ngọc Viết lập công ở phút 23, Đức Quyền hoàn tất cú đúp ở phút 29, còn Quốc Đạt ấn định chiến thắng 7-2 ở phút 36. Trong khoảng thời gian đó, Hà Nội chỉ có thêm một bàn của Văn Tuấn ở phút 33.

Chiến thắng 7-2 giúp Tân Hiệp Hưng TPHCM có 4 điểm, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 và đẩy áp lực sang Sài Gòn Titans.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM và Sài Gòn Titans cầm hòa nhau. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu diễn ra sau đó, Sài Gòn Titans buộc phải thắng Thái Sơn Nam TPHCM để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam TPHCM đã chủ động xoay tua đội hình do đã chắc chắn đứng đầu bảng, đồng thời trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ, trong đó có hai thủ môn Trần Văn Lương và Lưu Thanh Bảo.

Dù vậy, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 7, ngoại binh Italo Bob đưa đội nhà vượt lên sau pha phối hợp đá phạt góc đẹp mắt bên cánh phải. Đầu hiệp 2, Sài Gòn Titans mắc sai lầm khi đối thủ tổ chức pressing. Đoàn Minh Mẫn tận dụng cơ hội, dứt điểm trước vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn 2 bàn, Sài Gòn Titans chuyển sang chơi power-play. Quyết định này giúp đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn tạo ra sức ép rất lớn trong những phút cuối. Phút 37, Lê Quốc Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trước khi Gia Thọ ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 39.

Bàn thắng của Gia Thọ có phần may mắn khi thủ môn Thanh Bảo xử lý không tốt trong tình huống khép góc.

Trong hơn 1 phút cuối, Sài Gòn Titans tiếp tục dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Sài Gòn Titans chỉ có 3 điểm sau vòng bảng, còn Hà Nội cũng dừng bước. Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng TPHCM có 4 điểm và lách qua khe cửa hẹp để giành vị trí nhì bảng B, đoạt vé vào bán kết Cúp quốc gia 2026.

Theo lịch, hai trận bán kết diễn ra ngày 12-9. Lúc 15 giờ, Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng TPHCM Đến 17 giờ 30, Thái Sơn Nam TPHCM đối đầu Sahako.

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HỮU THÀNH