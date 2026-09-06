Cú hat-trick của Thái Huy giúp Futsal Thái Sơn Nam TPHCM thăng hoa tại Cúp quốc gia

Chiều 6-9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), á quân Thái Sơn Nam TPHCM có màn ra quân thuận lợi tại bảng B thuộc Futsal Cúp quốc gia 2026 khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Tân Hiệp Hưng với tỷ số 4-0.

Tuyển thủ Trần Thái Huy (áo xanh) có ngày thi đấu thăng hoa. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Sau khi chứng kiến đương kim vô địch Thái Sơn Bắc chật vật thoát thua trước Sahako FC ở trận ra quân bảng A, Thái Sơn Nam TPHCM nhập cuộc thận trọng. Tân Hiệp Hưng tổ chức phòng ngự kỷ luật, khiến đội bóng áo xanh dù kiểm soát thế trận và gây sức ép liên tục nhưng gặp không ít khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Bước ngoặt đến ở phút 16. Từ một tình huống pressing hiệu quả, Châu Đoàn Phát cướp bóng ngay bên phần sân Tân Hiệp Hưng, mở ra khoảng trống lớn bên cánh phải. Trần Thái Huy lập tức tận dụng cơ hội, tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao, đánh bại thủ môn Huỳnh Văn Lê Hậu, mở tỷ số cho Thái Sơn Nam.

Chỉ 2 phút sau, đội bóng của HLV Trần Văn Vũ tiếp tục khiến đối thủ nhận thêm đòn đau. Trong pha phản công nhanh, Huỳnh Văn Hoài di chuyển thông minh, thoát xuống rồi thực hiện cú bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Văn Huệ, nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại.

Nhan Gia Hưng cùng các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM có khởi đầu thuận lợi tại Futsal Cúp quốc gia. ẢNH: NGUYỄN KHANH

Dẫn trước 2 bàn giúp Thái Sơn Nam thi đấu chủ động hơn trong hiệp 2. Tân Hiệp Hưng nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Đến phút 34, Trần Thái Huy phối hợp với đồng đội trước vòng cấm rồi một lần nữa tung cú sút hiểm hóc về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ một phút sau, số 9 của Thái Sơn Nam tiếp tục tỏa sáng, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-0.

Ba điểm cùng hiệu số ấn tượng giúp Thái Sơn Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng B Cúp quốc gia futsal 2026. Kết quả này tạo lợi thế đáng kể cho thầy trò HLV Trần Văn Vũ trước 2 trận đấu còn lại gặp Hà Nội FC và Sài Gòn Titans, trong cuộc đua giành tấm 2 vé của bảng đấu vào bán kết.

HỮU THÀNH