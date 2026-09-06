Những cuộc đối đầu nhiều duyên nợ

Vòng 1 V.League ngày 6-9 tiếp tục diễn ra 3 trận đấu cuối. Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng trong cuộc tái đấu giữa 2 đội từng vật lộn ở mùa trước, Nam Định tiếp HAGL tại Thiên Trường, trong khi SLNA chạm trán tân binh Bắc Ninh trên sân Vinh. Mỗi trận đấu mang một câu chuyện riêng, từ tham vọng chen chân vào tốp đầu đến cuộc chiến tìm chỗ đứng tại V-League.

Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ tiếp đón SHB Đà Nẵng (lúc 17 giờ) trong cuộc đối đầu giữa 2 đội từng trải qua mùa giải trước đầy khó khăn. Thanh Hóa bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi trong quá trình chuẩn bị, nhưng sân nhà vẫn được xem là điểm tựa quan trọng. Lối chơi giàu năng lượng cùng tinh thần thi đấu quyết liệt là những yếu tố để đội bóng xứ Thanh kỳ vọng có khởi đầu thuận lợi.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang cho thấy tham vọng lớn hơn khi đặt mục tiêu lọt vào tốp 5. Đây là bước chuyển đáng chú ý với đội bóng sông Hàn sau mùa giải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Ở vòng cuối mùa trước, Đà Nẵng từng thắng Thanh Hóa tới 4-0 chính thức ở lại V-League. Kết quả ấy chắc chắn tiếp thêm sự tự tin cho đội khách ở lần tái ngộ này. Với tính chất cân sức, hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, bởi một thất bại ngay trận mở màn có thể tạo áp lực không nhỏ cho chặng đường phía trước.

Tại Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định có lợi thế sân nhà khi tiếp Hoàng Anh Gia Lai (lúc 18 giờ). Sau một mùa giải không đạt kỳ vọng, đội bóng thành Nam đang hướng tới màn trở lại mạnh mẽ với quá trình chuẩn bị nghiêm túc và lực lượng được bổ sung đáng kể. Bộ khung gồm Xuân Son, Văn Toàn, Văn Vĩ, Tuấn Anh… vẫn mang lại nhiều lựa chọn chất lượng cho đội chủ nhà. Đặc biệt, màn trình diễn nổi bật của Xuân Son trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup là cơ sở để Nam Định kỳ vọng vào sức mạnh tấn công.

Thép Xanh Nam Định được đánh giá cao hơn HAGL. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

HAGL cũng có sự chuẩn bị đáng chú ý với chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Thái Lan. Quãng thời gian này giúp HLV Lê Quang Trãi rà soát nhân sự, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Tuy nhiên, xét về chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm, Nam Định vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Với HAGL, giành được 1 điểm trên sân Thiên Trường được xem là một kết quả tốt.

Ở sân Vinh, Sông Lam Nghệ An chạm trán tân binh Bắc Ninh (lúc 18 giờ) trong trận đấu mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. SLNA tiếp tục theo đuổi chính sách phát triển cầu thủ trẻ, nhưng việc chia tay Olaha cùng những biến động về nhân sự khiến sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ phần nào bị ảnh hưởng.

Bắc Ninh, trong lần đầu góp mặt tại V-League, đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Đội bóng xứ Kinh Bắc đã bổ sung nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, ngoại binh và cả những cầu thủ Việt kiều, qua đó tạo nên diện mạo đáng chờ đợi. Với SLNA, đây là trận đấu cần hướng tới chiến thắng, còn Bắc Ninh có cơ hội tạo dấu ấn ngay trong ngày ra mắt sân chơi cao nhất.

Lễ khai mạc LPBank V-League 2026-2027 cũng diễn ra tại sân Vinh, càng khiến cuộc đối đầu này hấp dẫn và được chờ đợi hơn.

GIA MINH