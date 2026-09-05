SLNA - Bắc Ninh: “Chung kết ngược” ngay trận khai mạc

Ngay từ vòng đầu tiên V-League 2026-2026, cuộc so tài giữa SLNA và tân binh Bắc Ninh được nhận diện như một trận “chung kết ngược”, khi cả hai đội đều xác định cuộc đua trụ hạng là mục tiêu hàng đầu ở mùa giải được dự báo đầy khốc liệt.

HLV Văn Sỹ Sơn cùng các cầu thủ SLNA đối diện áp lực chiến thắng ở trận ra quân V-League 2026-2027 (ẢNH: SỸ HIẾU)

Trận đấu giữa SLNA và Bắc Ninh được Ban tổ chức lựa chọn làm trận khai mạc V-League 2026-2027, diễn ra lúc 18 giờ ngày 6-9 trên sân Vinh.

SLNA bước vào mùa giải mới với niềm tin vào sức trẻ và truyền thống đào tạo, nhưng đội bóng xứ Nghệ cũng phải đối diện không ít khó khăn về lực lượng.

Việc chia tay những cái tên quan trọng như đội trưởng Michel Olaha, Ngô Văn Lương, Vương Văn Huy hay Trần Mạnh Quỳnh khiến sức mạnh của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn bị ảnh hưởng rất lớn.

Dù đã có nhà tài trợ mới, song bài toán về lực lượng và nguồn lực tài chính vẫn là thử thách không nhỏ đối với đội bóng giàu truyền thống này.

SLNA đã đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1, đồng thời đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều Karim Phi Long Trần và Abdel-Amine Đức Vinh Trần. Sự trở lại của tiền vệ giàu kinh nghiệm Đặng Văn Lắm cũng được kỳ vọng giúp tuyến giữa có thêm chất thép.

Ở hàng thủ, trung vệ kỳ cựu Hoàng Văn Khánh cùng thủ môn U23 Việt Nam Cao Văn Bình vẫn là những điểm tựa quan trọng.

Các ngoại binh Jairo Rodrigues, Joseph Onoja cùng hai cầu thủ Brazil ở tuyến trên được kỳ vọng tạo thêm khác biệt, dù SLNA vẫn có khả năng tiếp tục điều chỉnh nhân sự ngoại binh khi mùa giải diễn ra.

Tiền vệ Phạm Văn Thành (áo xanh) là điểm tựa kinh nghiệm cho tân binh Bắc Ninh (ẢNH: BẮC NINH FC)

Bên kia sân, Bắc Ninh trong lần đầu tiên góp mặt tại V-League cũng không che giấu mục tiêu trụ hạng.

Đội bóng xứ Kinh Bắc đã tăng cường nhiều cầu thủ có kinh nghiệm như Vitao (từ CAHN), David Fisher và Việt kiều Pierre Lamothe (Hà Nội FC).

Bên cạnh đó, sự hiện diện của những cựu binh như đội trưởng Nguyễn Hải Huy, Lương Hoàng Nam hay thủ môn Nguyễn Văn Công mang đến cho tân binh này một bộ khung không hề thiếu kinh nghiệm.

V-League mùa này có tới 2 suất xuống hạng, đồng nghĩa cuộc chiến ở nhóm cuối sẽ khốc liệt hơn. Vì thế, mỗi điểm số trong các cuộc đối đầu trực tiếp mang về rất nhiều lợi thế cho CLB giành kết quả tốt.

SLNA và Bắc Ninh chưa từng gặp nhau ở đấu trường chuyên nghiệp. Lợi thế sân nhà và kinh nghiệm chinh chiến tại V-League giúp đội bóng xứ Nghệ được đánh giá nhỉnh hơn Bắc Ninh, nhưng áp lực chiến thắng cũng lớn hơn đáng kể.

Còn với thầy trò HLV Paulo Fiaoni, một điểm trong trận ra mắt sân chơi cao nhất Việt Nam đã có thể xem là thành công.

Dự đoán: SLNA 1-0 Bắc Ninh

HỮU THÀNH