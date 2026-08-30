HLV Văn Sỹ Sơn: 2 suất xuống hạng khiến V-League khốc liệt hơn

Theo HLV Văn Sỹ Sơn, cuộc đua trụ hạng tại V-League 2026-2027 sẽ khốc liệt hơn khi có 2 suất xuống hạng trực tiếp.

SLNA đã sẵn sàng cho mùa giải 2026-2027. Ảnh: SLNA FC

HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: “Áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều, nhất là khi lực lượng của SLNA còn trẻ và tiềm lực tài chính có hạn. Một số ngoại binh cũng cần thời gian để thích nghi với V-League. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ, giúp các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập và cố gắng chắt chiu kết quả qua từng trận đấu”.

Ở V-League 2025-2026, HLV Văn Sỹ Sơn tiếp quản SLNA từ vòng 7, trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ khởi đầu mùa giải không tốt. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, ông đã tạo ra luồng gió mới, giúp SLNA sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và cán đích ở vị trí thứ 9.

Tuy nhiên, mùa giải mới được dự báo khó khăn hơn khi V-League 2026-2027 điều chỉnh từ 1,5 suất xuống còn 2 suất xuống hạng trực tiếp. Trong khi đó, SLNA chia tay khoảng 6-7 cầu thủ từng giữ vị trí chính thức, buộc ban huấn luyện gần như xây dựng lại đội hình. Bộ khung hiện tại phần lớn là cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

HLV Văn Sỹ Sơn cho biết SLNA sẽ kết hợp sức trẻ với những cầu thủ giàu kinh nghiệm và ngoại binh. Ở hàng phòng ngự, đội ưu tiên ngoại binh có kinh nghiệm để bảo đảm chuyên môn và hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Trên hàng công, tiêu chí là những cầu thủ trẻ giàu tốc độ, nhiệt huyết và khả năng tạo đột biến.

HLV Văn Sỹ Sơn nhận định V-League 2026-2027 cực kỳ khốc liệt. Ảnh: SLNA FC

Bên cạnh đó, quy định cho phép các CLB đăng ký và sử dụng cùng lúc 4 ngoại binh, cùng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều, khiến cuộc cạnh tranh về chất lượng đội hình thêm gay gắt. Vì vậy, mục tiêu thực tế của SLNA vẫn là trụ hạng.

“Xét tiềm lực tài chính và lực lượng hiện tại, trụ hạng thành công đã là một kết quả tích cực. SLNA phải đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ, xây dựng lối chơi kỷ luật, chắc chắn và phát huy tinh thần chiến đấu”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

SLNA sẽ mở đầu mùa giải bằng cuộc tiếp đón tân binh Bắc Ninh ở vòng 1 V-League, ngày 6-9 trên sân Vinh. Đây được xem là trận đấu quan trọng với thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trong cuộc đua trụ hạng.

HỮU THÀNH