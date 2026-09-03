Bóng đá Thanh Hóa bước vào chu kỳ mới

Sau giai đoạn thành công cùng Tập đoàn Đông Á, bóng đá Thanh Hóa bước vào chu kỳ phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng, CLB cũng đối mặt không ít thách thức về lực lượng, tài chính và công tác chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

Đội Thanh Hóa đã dần tháo gỡ những khó khăn để kịp tham dự mùa giải 2026-2027 (ẢNH: HOÀNG SƠN)

Giai đoạn Tập đoàn Đông Á do bầu Đoan đứng đầu, từ tháng 11-2020 đến hết mùa giải 2025-2026, Thanh Hóa đã giành 2 chức vô địch Cúp quốc gia và 1 Siêu Cúp quốc gia. Đây cũng là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB.

Tuy nhiên, sau mùa giải 2025-2026, Tập đoàn Đông Á quyết định rút lui do những khó khăn về kinh tế. Đội bóng của địa phương từng đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hành trình tại sân chơi chuyên nghiệp.

Trong thời điểm khó khăn, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đứng ra kêu gọi để CLB có chủ sở hữu mới, với Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa trực tiếp quản lý.

Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa chia sẻ: “Miễn sao bóng đá Thanh Hóa còn tồn tại thì mọi bước tiếp theo đều phải cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Tôi hạnh phúc khi CLB có nhà tài trợ tiếp quản trong thời điểm khó khăn. Toàn đội cố gắng hàng ngày để cải thiện, từ thể lực đến chiến thuật”.

Những thành công trong giai đoạn trước vừa là động lực, vừa tạo ra áp lực không nhỏ cho những người mới về tiếp quản CLB. Cổ động viên có quyền kỳ vọng vào một Thanh Hóa tiếp tục cạnh tranh, nhưng phía sau đó là bài toán không đơn giản về xây dựng lực lượng và ổn định đội bóng.

Ở góc độ quản lý, tân Chủ tịch CLB Lê Xuân Tưởng khẳng định: “Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Thanh Hóa hướng đến việc trở thành một công ty của cộng đồng, có rất nhiều thành viên cùng tham gia".

"Người hâm mộ cũng có thể tham gia đầu tư vào CLB, bởi đây không phải là đội bóng của riêng một cá nhân nào. Còn tôi được giao nhiệm vụ kết nối các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để cùng đồng hành, chung tay xây dựng và phát triển CLB”.

Đội Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2026-2027 vào chiều 3-9 (ẢNH: HOÀNG SƠN)

Một tháng trước khi V-League 2026-2027 khởi tranh mới tìm được đơn vị tiếp quản, thời gian chuẩn bị của Thanh Hóa bị chậm khoảng 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Theo Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp, khó khăn lớn nhất nằm ở việc CLB chỉ hoàn thiện lực lượng khi mùa giải đã cận kề, đặc biệt khi có nhiều ngoại binh mới. Điều này khiến đội bóng có thể chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất trong 1-2 vòng đấu đầu tiên.

Bên cạnh những trụ cột mùa trước còn ở lại như Odil Abdurakhmanov, Damoth Thongkhamsavath, Lê Văn Thắng, Đình Huyên, Nguyễn Văn Tùng, Trịnh Văn Lợi... CLB cũng đón các tân binh như thủ thành Vũ Tuyên Quang (từ CAHN), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội FC), Nguyễn Trọng Phú và Đoàn Tuấn Cảnh (Becamex TPHCM). Tuy nhiên, nòng cốt của đội bóng vẫn là các cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo.

Ông Mai Xuân Hợp tiếp lời: “Thanh Hóa cũng chịu tổn thất lớn khi gần như toàn bộ các cầu thủ đá chính đã ra đi. Nhưng chúng tôi là những người con Thanh Hóa, có nghị lực rất lớn".

"Khi gặp khó khăn nhất, mỗi người càng phải nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Tôi hạnh phúc khi bên cạnh mình có những cầu thủ quê hương. Các bạn luôn nỗ lực, đoàn kết và cùng nhau vượt qua nghịch cảnh. Mục tiêu trước mắt được xác định là trụ hạng thành công và nỗ lực qua từng trận đấu”.

Trận ra quân V-League 2026-2027 vào ngày 6-9, Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Đà Nẵng. Đây là đội bóng được Giám đốc kỹ thuật Mai Xuân Hợp đánh giá có sự chuẩn bị chu đáo khi tập trung sớm. Vì vậy, đây sẽ là phép thử không dễ dàng cho Thanh Hóa trong quá trình tái thiết.

Ở mùa giải 2026-2027, ông Mai Xuân Hợp đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật do chưa có bằng HLV Pro, trong khi Nguyễn Anh Đức đứng tên HLV trưởng.

HỮU THÀNH