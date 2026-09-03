Doãn Ngọc Tân lỡ trận đầu tiên V-League vì thẻ đỏ

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân lỡ trận đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: THU HÀ

Tại vòng 25 V-League 2025-2026, Ngọc Tân khi đó khoác áo CLB Thanh Hóa đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng bị trọng tài Nguyễn Trung Kiên xác định là thô bạo với Nguyễn Tài Lộc (Ninh Bình).

Theo điều lệ, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp phải nghỉ thi đấu ở 2 vòng kế tiếp. Ngọc Tân đã chấp hành một trận ở vòng cuối V-League 2025-2026, và trận còn lại được tích lũy tại vòng 1 V-League 2026-2027.

Điều này đồng nghĩa Ngọc Tân không đủ điều kiện ra sân cho đội bóng mới Thể Công Viettel trong chuyến làm khách trên sân Đồng Xoài của Đồng Nai ở trận đầu tiên mùa giải mới, diễn ra ngày 4-9. Đây là điều đáng tiếc không chỉ với tiền vệ 32 tuổi mà còn với HLV Velizar Popov.

Ngọc Tân là tân binh nhận được kỳ vọng rất lớn của Thể Công Viettel ở mùa giải năm nay, trong khi chuyến làm khách trước tân binh Đồng Nai được dự báo sẽ không dễ dàng với đội bóng áo lính.

Từ vòng 2, Ngọc Tân mới đủ điều kiện thi đấu khi Thể Công Viettel trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón CAHN vào ngày 10-9. Đây cũng có thể là trận ra mắt của nhà vô địch ASEAN Cup 2024. Nếu thể hiện tốt, Ngọc Tân cũng có cơ hội được HLV Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển Việt Nam, hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 9 tới.

Hậu vệ Công Nhật (số 22, ngoài cùng bên phải) lỡ 2 vòng đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: MINH DÂN

Không chỉ Ngọc Tân, hậu vệ Nguyễn Công Nhật của Hà Nội FC cũng lỡ trận khai màn V-League 2026-2027. Công Nhật nhận thẻ đỏ ở vòng 26 V-League 2025-2026 trong cuộc so tài với CLB Công an TPHCM. Hậu vệ người Huế sẽ nghỉ vòng 1 khi Hà Nội FC làm khách của chính Công an TPHCM và vòng 2 trong cuộc tiếp đón SLNA. Điều này mang đến sự mất mát cho HLV Harry Kewell bởi Công Nhật là một cầu thủ quan trọng ở hành lang cánh.

Chính Công Nhật trong cuộc trao đổi với SGGPO cũng thể hiện sự tiếc nuối khi lỡ hai trận đầu tiên của mùa giải mới. Anh chỉ có thể trở lại thi đấu khi Hà Nội FC tiếp đón đội bóng cũ Đà Nẵng ở vòng loại Cúp Quốc gia vào ngày 20-9 tới.

Vòng 1 V-League 2026-2027 diễn ra từ ngày 4 đến 6-9 với 7 cặp đấu.

HỮU THÀNH