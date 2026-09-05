Cầu thủ Việt kiều và cuộc cạnh tranh mới ở bóng đá Việt Nam

Nếu nhìn vào những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, có một xu hướng ngày càng rõ nét về làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương đang trở thành một nguồn lực cực kỳ quan trọng.

Thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik góp công lớn để cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup. ẢNH: ANH KHOA

Trên hành trình bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bay cao nhờ màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Việt kiều Slovakia Lê Giang Patrik, người sau đó được tôn vinh là Thủ môn xuất sắc nhất giải. Dự bị cho Lê Giang còn có Đặng Văn Lâm, một thủ môn Việt kiều Nga giàu kinh nghiệm, từng là chốt chặn số 1 dưới triều đại HLV Park Hang-seo và là Quả bóng đồng Việt Nam 2023.

Ở cấp độ U23 Việt Nam, thành công tại U23 Đông Nam Á, SEA Games 2025 và U23 châu Á 2026 cũng có dấu ấn rất lớn của tiền vệ Việt kiều Nga Lê Viktor.

Ở cấp CLB, đội Công an Hà Nội (CAHN) trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đoạt vé tham dự AFC Champions League Elite cũng nhờ bộ khung với 4 cầu thủ Việt kiều, gồm thủ môn Nguyễn Filip (CH Czech), trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh, hậu vệ Kevin Phạm Ba và Cao Pendant Quang Vinh (cả 3 cùng ở Pháp).

Những lát cắt cho thấy cầu thủ Việt kiều không còn là “nguồn bổ sung” mang tính thử nghiệm. Họ đều có xuất phát điểm từ các nền bóng đá mạnh của của thế giới và đang thực sự trở thành một phần của dòng chảy bóng đá Việt.

Hơn nữa, sự thay đổi về quy định đăng ký cầu thủ Việt kiều tại các giải chuyên nghiệp, với số lượng được mở rộng lên 2 suất, đang tạo ra hiệu ứng rõ rệt. Mùa giải 2026-2027, có tới 12 đội V-League đăng ký cầu thủ Việt kiều ngay từ giai đoạn 1.

Nhiều đội đang xem nguồn cầu thủ Việt kiều có chất lượng là hướng đầu tư để nâng cấp đội hình. CAHN là ví dụ tiêu biểu. Khi phải chinh chiến trên 4 đấu trường, việc sở hữu đội hình có chiều sâu và đồng đều là yêu cầu gần như bắt buộc với thầy trò HLV Mano Polking. Hay CLB Công an TPHCM cũng đang đi theo hướng tương tự với Lê Giang Patrik, hậu vệ Williams Minh Hoàng, Lenn Minh Trần và tiền vệ Ngô Đăng Khoa.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh của CAHN đang đứng trước cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Một CLB khác là Thể Công Viettel vừa chào đón thủ môn Lawrence Caruso, sinh năm 2004 tại Australia, sở hữu chiều cao 1m84. Đây được xem là sự bổ sung cho kế hoạch xây dựng lực lượng trẻ và khai thác nguồn cầu thủ Việt kiều của đội bóng áo lính.

Đáng chú ý, với những cầu thủ Việt kiều chưa thể cạnh tranh vị trí trong đội hình chính, cánh cửa thi đấu vẫn không khép lại. Họ có thể được tạo điều kiện xuống chơi tại Giải hạng Nhất quốc gia để tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tiếp tục hoàn thiện chuyên môn. Tiền vệ Brandon Ly, cầu thủ Việt kiều Anh đang khoác áo Phú Thọ theo dạng cho mượn từ CAHN, là trường hợp tiêu biểu cho hướng đi này.

Hiện tại, từ những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, Nam Định đến các đội bóng đua trụ hạng SLNA, Bắc Ninh hay Thanh Hóa, đều đăng ký ít nhất 1 cầu thủ Việt kiều.

Nói chung, làn sóng Việt kiều hồi hương không chỉ giúp V-League có thêm nguồn nhân lực tốt mà còn mở rộng phạm vi tuyển chọn cho HLV Kim Sang-sik tại đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Đặt trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á lẫn châu Á ngày càng chủ động tìm kiếm những cầu thủ có gốc gác bản địa đang thi đấu ở nước ngoài, Việt Nam càng không thể đứng ngoài xu thế.

Nếu được vận hành bài bản, làn sóng này có thể trở thành một trong những chìa khóa giúp bóng đá Việt Nam nâng chất lượng từ CLB lên đội tuyển. Điều quan trọng không phải Việt kiều hay cầu thủ trong nước, mà cái chính là họ có đủ năng lực để khoác lên mình màu áo Việt Nam hay không?

HỮU THÀNH