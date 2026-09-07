Sahako thắng Luxury Hạ Long 12-0, cuộc đua ngôi đầu căng thẳng

Thái Sơn Bắc và Sahako cùng giành chiến thắng đậm ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026, khiến cuộc đua ngôi đầu trở nên hấp dẫn trước lượt trận cuối.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc giành chiến thắng đậm ở lượt trận thứ 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau trận hòa 3-3 trong ngày ra quân, Thái Sơn Bắc và Sahako đều hướng đến chiến thắng trước Trẻ TPHCM và Luxury Hạ Long, đồng thời cải thiện hiệu số để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Thái Sơn Nam TPHCM được đánh giá có nhiều khả năng đứng đầu bảng B. Vì vậy, vị trí nhất bảng A càng trở nên quan trọng, bởi đội dẫn đầu sẽ tránh được đối thủ này ở bán kết.

Ở trận đấu sớm ngày 7-9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), Thái Sơn Bắc vượt qua Trẻ TPHCM với tỷ số 6-0. An Lâm Tới mở tỷ số ở phút thứ 3, trước khi Jediael Mota và Nguyễn Trọng Kiên lần lượt ghi bàn ở phút 13 và 17.

Sang hiệp 2, thủ môn Phạm Văn Tú lập cú đúp ở các phút 31 và 34, đều sau những sai lầm của Trẻ TPHCM khi triển khai chiến thuật power-play. Nguyễn Hữu Bắc ấn định chiến thắng 6-0 cho Thái Sơn Bắc ở phút 39.

Ngoại binh Marquinho của Sahako FC có màn trình diễn thăng hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, chiến thắng này chưa đủ để Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn đầu bảng. Ở trận đấu muộn, Sahako tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải khi đánh bại Luxury Hạ Long tới 12-0.

Ngoại binh Marquinho ghi 4 bàn cho Sahako ở các phút 5, 6, 22 và 39. Tám bàn còn lại được ghi bởi Lý Đăng Hưng (phút 15), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (19), Trần Thanh Phong (24), Đỗ Tuấn Vũ (26), Y Zen Nie Kdăm (28), Trần Lê Bộ (29), Đinh Bộ Thành và Huỳnh Mi Woen (cùng phút 36).

Sau lượt trận thứ 2, Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, nhưng Sahako tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội.

Cuộc đua ngôi đầu sẽ được quyết định ở lượt trận cuối ngày 9-9. Sahako gặp Trẻ TPHCM, trong khi Thái Sơn Bắc đối đầu Luxury Hạ Long. Hai đội đang cùng có 4 điểm nên kết quả hai trận đấu sẽ quyết định đội đứng đầu bảng A.

HỮU THÀNH