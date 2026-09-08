Futsal

Ngoại binh ghi siêu phẩm đưa Thái Sơn Nam TPHCM vào bán kết Futsal Cúp quốc gia

SGGPO

Siêu phẩm volley của ngoại binh Italo Bob ngay đầu trận giúp Thái Sơn Nam TPHCM thắng Hà Nội tối thiểu 1-0, qua đó trở thành CLB đầu tiên giành vé vào bán kết Futsal Cúp quốc gia 2026.

Cú bắt volley thành bàn của ngoại binh Italo Bob mang về chiến thắng cho Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG
Cú bắt volley thành bàn của ngoại binh Italo Bob mang về chiến thắng cho Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Sau chiến thắng trước Tân Hiệp Hưng ở trận ra quân, chủ nhà Thái Sơn Nam TPHCM bước vào cuộc đối đầu với Hà Nội vào tối 8-9 đầy hưng phấn. Trong khi đó, đội khách cũng có sự tự tin sau trận hòa trước đối thủ mạnh Sài Gòn Titans.

Với lực lượng được đánh giá cao hơn, Thái Sơn Nam TPHCM nhanh chóng làm chủ thế trận. Đoàn quân của HLV Trần Văn Vũ chỉ mất gần 2 phút để có bàn mở tỷ số. Từ pha phối hợp đá biên với Nhan Gia Hưng, ngoại binh Italo Bob tung cú vô-lê bóng sống đẹp mắt. Bóng đi căng và ghim thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn đội trưởng Nguyễn Văn Huy dù đã bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Có bàn dẫn trước, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục tạo ra sức ép. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà không thể tận dụng những cơ hội có được. Hà Nội chủ động duy trì thế trận phòng ngự kín kẽ, đồng thời chờ đợi cơ hội từ những pha phản công.

Sang hiệp 2, Hà Nội đẩy cao tốc độ và chơi giằng co quyết liệt. Khoảng 5 phút cuối trận, đại diện Thủ đô sử dụng chiến thuật power-play khi thủ môn Văn Huy liên tục dâng cao. Sức ép khiến Thái Sơn Nam TPHCM có thời điểm phải đối mặt nguy cơ từ chấm phạt đền 10m khi đã mắc 5 lỗi tổng hợp và trận đấu còn hơn 2 phút. Tuy nhiên, Hà Nội đã không thể tận "câu" thêm lỗi cũng như bỏ lỡ các cơ hội khác để tìm bàn gỡ.

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Các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM và Hà Nội đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0, Thái Sơn Nam TPHCM có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, qua đó trở thành đội đầu tiên tại bảng B và cũng là CLB đầu tiên của giải giành quyền vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại, Sài Gòn Titans hòa Tân Hiệp Hưng TPHCM tỷ số 2-2. Thành Nhật (phút 30) và Quốc Nam (37) ghi bàn cho Sài Gòn Titans, trong khi Quý Toàn (33) và Đức Trung (39) lập công cho Tân Hiệp Hưng TPHCM.

Với Sài Gòn Titans có 2 điểm, Hà Nội và Tân Hiệp Hưng TPHCM cùng 1 điểm, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng B hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 10-9, Sài Gòn Titans đối đầu với Thái Sơn Nam TPHCM, trong khi Hà Nội gặp Tân Hiệp Hưng TPHCM.

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HỮU THÀNH

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Thái Sơn Nam Thái Sơn Nam TPHCM Futsal Cúp quốc gia Tân Hiệp Hưng Sài Gòn Titans

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