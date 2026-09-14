Futsal Thái Sơn Bắc ẵm trọn danh hiệu quốc gia năm 2026

Tối 14-9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 4-2 trong trận chung kết Futsal Cúp quốc gia 2026, qua đó lần thứ 3 liên tiếp đăng quang và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc gia trong năm nay.

Futsal Thái Sơn Bắc ẵm trọn danh hiệu VĐQG và Cúp quốc gia năm 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dư âm từ chiến thắng trước ứng viên nặng ký Thái Sơn Nam TPHCM ở vòng bán kết tiếp thêm hưng phấn cho Sahako vào trận chung kết gặp Thái Sơn Bắc.

Phút thứ 3, Huỳnh Mi Woen cướp bóng rồi tung cú sút xa hiểm hóc, buộc thủ môn Phạm Văn Tú phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc mới là đội có bàn mở tỷ số. Phút 5, từ quả đá phạt bên cánh phải của Nguyễn Thạc Hiếu, bóng chạm người Y-zen Nie Kdăm đổi hướng khiến thủ môn Đoàn Minh Quang lỡ trớn, bay vào lưới.

Sahako càng gặp khó khi chỉ sau 9 phút đã phạm đủ 5 lỗi tổng hợp. Điều này buộc các cầu thủ của HLV Nguyễn Anh Khoa phải thi đấu thận trọng bởi nếu phạm thêm lỗi, họ sẽ phải đối mặt với quả phạt đền 10m.

Nguyễn Đa Hải toả sáng ở trận chung kết. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù vậy, Sahako vẫn tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 11. Huỳnh Mi Woen tiếp tục gây dấu ấn với pha nỗ lực cướp bóng, rồi tạo điều kiện để Trần Thanh Phong thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm chéo góc đánh bại Văn Tú.

Thế trận giằng co được duy trì cho đến phút 16, trước khi Thái Sơn Bắc một lần nữa vượt lên. Vũ Ngọc Ánh xoay người loại bỏ cầu thủ Sahako rồi tung cú dứt điểm căng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 18, Sahako phạm lỗi tổng hợp thứ 6, trao cơ hội cho Thái Sơn Bắc từ chấm phạt đền 10m. Nguyễn Đa Hải không mắc sai lầm, giúp đội nhà dẫn 3-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Sahako tiếp tục rơi vào tình thế bất lợi khi đến phút 27 đã có 5 lỗi tổng hợp. Một phút sau, Đinh Bộ Thành để bóng chạm tay, khiến Sahako nhận quả phạt đền 10m thứ hai. Lần này, Đa Hải không tận dụng thành công.

Nhưng chỉ 2 phút sau, chính Bộ Thành lập công chuộc lỗi bằng cú đá phạt đưa bóng thẳng vào lưới, khiến Văn Tú chỉ biết đứng nhìn. Sahako rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ.

Dẫu vậy, Thái Sơn Bắc cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Phút 34, đội bóng của HLV Costa Garcia tổ chức phản công chớp nhoáng. Mota xử lý kỹ thuật loại bỏ hàng thủ Sahako trước khi tạo điều kiện để Đa Hải dứt điểm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 4-2.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công danh hiệu Cúp quốc gia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng này giúp Thái Sơn Bắc lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Cúp quốc gia. Đáng chú ý hơn, đội futsal của HLV Costa Garcia đã ẵm trọn toàn bộ hệ thống danh hiệu quốc gia trong năm 2026, sau khi lên ngôi tại Giải futsal VĐQG hồi cuối tháng 7.

Danh hiệu Cúp quốc gia giúp Thái Sơn Bắc còn thâu tóm các giải thưởng cá nhân. Nguyễn Đa Hải được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Phạm Văn Tú nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Đa Hải cũng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Moreira Marco (Sahako).

Sahako đoạt vị trí á quân. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thái Sơn Nam TPH đứng hạng 3. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận tranh hạng 3, Thái Sơn Nam TPHCM thắng đậm Tân Hiệp Hưng 6-1. Có một chút an ủi cho Tân Hiệp Hưng khi họ được trao giải Phong cách.

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HỮU THÀNH