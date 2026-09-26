Đội tuyển futsal nam Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng futsal thế giới

Theo công bố mới nhất của FIFA, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tính đến cuối tháng 9, lên vị trí 20 thế giới.

Đội tuyển futsal nam Việt Nam nhận tin vui từ FIFA

Ngày 25-9, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển futsal quốc gia trên thế giới. Theo đó, đội tuyển futsal Việt Nam là đội được cộng điểm nhiều nhất với 19,49 điểm. Điểm số này giúp cho đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên 2 bậc, đứng vị trí thứ 20 thế giới và đứng thứ ba Đông Nam Á.

Thái Lan là đội của khu vực có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 11 thế giới, tiếp đến là Indonesia với vị trí thứ 14 thế giới.

Sự thăng tiến với điểm số ấn tượng ấy nhờ màn trình diễn rất tốt của đoàn quân ông Diego Giustozzi ở giải Continental Futsal Championship 2026 diễn ra vào hồi tháng 8 vừa qua.

Tại sân chơi do LĐBĐ Thái Lan tổ chức, đội tuyển futsal Việt Nam đã cầm hòa đối thủ rất mạnh là Nga (hạng 7 thế giới) với tỷ số 2-2, Thái Lan (hạng 11 thế giới) với tỷ số 3-3, thắng New Zealand (hạng 48 thế giới) với tỷ số 4-1 và vượt qua Afghanistan (hạng 21 thế giới) với tỷ số 2-1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giữ hạng 11 thế giới

Ở phần xếp hạng dành cho nữ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 11 thế giới, thứ tư châu Á, thứ hai Đông Nam Á. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan với vị trí thứ 7 thế giới vẫn duy trì thứ hai châu Á, top 1 Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG