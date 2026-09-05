Futsal Thái Sơn Bắc thoát thua ở trận ra quân Cúp quốc gia

Đương kim vô địch Thái Sơn Bắc thoát thua ngoạn mục khi trận đấu chỉ còn 27 giây, với bàn gỡ hòa 3-3 của Nguyễn Thạc Hiếu trước Sahako FC ở trận ra quân Cúp quốc gia futsal 2026.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc và Sahako FC đã cống hiến cho người hâm mộ cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 5-9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng Cúp quốc gia futsal 2026 đã diễn ra. Đến tham dự sự kiện có ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý nhất trong ngày khai mạc là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thái Sơn Bắc và Sahako FC. Đây được xem như trận “chung kết” sớm cho ngôi đầu bảng A khi hai đội được đánh giá cao trong cuộc đua giành 2 suất vào bán kết.

Thái Sơn Bắc nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 12, Từ Minh Quang có pha xử lý tinh tế trong thế đối mặt thủ môn Sahako FC, trước khi dứt điểm chéo góc mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Sahako FC đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Sơn Bắc, đại diện đến từ TPHCM lại nhận thêm bàn thua. Phút 28, Trịnh Công Đại tận dụng cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 cho nhà đương kim vô địch.

Tưởng như thầy trò HLV Costa Garcia sẽ kiểm soát được trận đấu, nhưng Sahako FC bất ngờ bùng nổ trong những phút cuối. Ngoại binh Moreira Marco liên tiếp ghi bàn ở phút 35 và 38, hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú động viên tổ trọng tài và các cầu thủ ở lễ khai mạc (ẢNH: QUỐC KHANH)

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi trận đấu chỉ còn khoảng 1 phút. Nguyễn Văn Cố Phát Cổn tận dụng sự lộn xộn trong vòng cấm Thái Sơn Bắc để ghi bàn cận thành, giúp Sahako FC lần đầu vượt lên dẫn 3-2.

Không chấp nhận thất bại, Thái Sơn Bắc lập tức sử dụng chiến thuật power-play. Nỗ lực của nhà đương kim vô địch được đền đáp khi trận đấu chỉ còn 27 giây. Thạc Hiếu đánh đầu ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 3-3 và giúp Thái Sơn Bắc thoát thua ngoạn mục.

Với kết quả này, Thái Sơn Bắc và Sahako FC tạm dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Ở trận đấu sớm, CLB Trẻ TPHCM hòa Hạ Long tỷ số 2-2.

HỮU THÀNH