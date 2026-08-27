Thái Sơn Nam TPHCM vô địch Giải futsal U20 quốc gia 2026

Các cầu thủ trẻ Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh ở trận chung kết khi giành chiến thắng 8-1 trước Sahako để đăng quang ở Giải futsal U20 quốc gia 2026.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM trở thành tân vô địch Giải futsal U20 quốc gia

Hai trận đấu cuối cùng của giải diễn ra tối 27-8 tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Ở trận tranh hạng Ba diễn ra lúc 14 giờ, Tân Hiệp Hưng TPHCM giành chiến thắng 5-4 trước Life Sport trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Tân Hiệp Hưng TPHCM liên tiếp có các bàn thắng của Lý Bách Sang (phút thứ 9), Hà An Phát (phút thứ 12) và Mai Đức Trung (phút thứ 17). Phạm Duy Bảo ghi bàn ở phút 34, trước khi Phùng Quốc Đạt lập công ở phút 40, giúp Tân Hiệp Hưng TPHCM khép lại trận đấu với chiến thắng sát nút 5-4.

Bên phía Life Sport, Điều Hải Oanh ghi bàn ở phút 14, Trần Đình Khánh lập cú đúp ở các phút 24 và 40, trong khi Đoàn Sinh Viên ghi bàn ở phút 39. Dù rất nỗ lực, Life Sport không thể đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Thái Sơn Nam TPHCM thắng cách biệt Sahako ở trận Chung kết

Trong trận Chung kết diễn ra lúc 17 giờ, Thái Sơn Nam TPHCM thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Sahako với tỷ số 8-1. Sahako bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 do công của Nguyễn Thành Nhật. Tuy nhiên, Thái Sơn Nam TPHCM nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tiếp ghi bàn.

Nguyễn Tiến Kiệt gỡ hòa ở phút thứ 8, trước khi Đỗ Tuấn Vũ lập cú đúp ở các phút 13 và 24. Nguyễn Chí Bảo cũng có hai pha lập công ở các phút 16 và 35. Hoàng Minh Thức ghi bàn ở phút 22, Đỗ Hoài Nam và Phạm Văn Ngọc Việt lần lượt lập công ở các phút 25 và 35. Với kết quả này, Thái Sơn Nam TPHCM giành chức Vô địch, Sahako xếp hạng Nhì, Tân Hiệp Hưng TPHCM giành hạng Ba và Life Sport đứng thứ Tư.

Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân và tập thể. Tân Hiệp Hưng TPHCM được trao giải Phong cách. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Đỗ Tuấn Vũ (số 14, Thái Sơn Nam TPHCM). Nguyễn Văn Giàu (số 1, Thái Sơn Nam TPHCM) được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Nguyễn Thành Nhật (số 10, Sahako) giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

>>> Những hình ảnh tại lễ bế mạc và trao giải:

Đại diện đội Tân Hiệp Hưng TPHCM nhận giải Phong cách

Ban tổ chức trao giải Ba cho đội Tân Hiệp Hưng

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu trao giải Nhì cho Sahako

Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho Thái Sơn Nam TPHCM

KHÁNH VÂN