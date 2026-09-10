Futsal Thái Sơn Bắc xếp trên Sahako nhờ hơn 1 bàn thắng

CLB Thái Sơn Bắc giành ngôi đầu bảng A tại Futsal Cúp quốc gia 2026, khi ghi nhiều hơn 1 bàn thắng so với đội xếp sau là Sahako.

Các cầu thủ Thái Sơn Bắc (áo xanh) đứng đầu vòng bảng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tối 9-9, tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TPHCM), lượt trận cuối bảng A thuộc Futsal Cúp quốc gia 2026 diễn ra với cuộc đua quyết liệt giữa Sahako và Thái Sơn Bắc.

Trước lượt trận này, Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, lần lượt đứng nhất và nhì bảng. Sahako tạm dẫn đầu nhờ hiệu số +12, trong khi Thái Sơn Bắc có hiệu số +6. Ở trận đấu sớm, thầy trò HLV Nguyễn Anh Khoa có cơ hội lớn bảo vệ ngôi đầu nhưng không thể tạo ra chiến thắng đủ đậm trước đội Trẻ TPHCM.

Đội Trẻ TPHCM bất ngờ vượt lên dẫn 1-0 ở phút 13 nhờ công Phan Trung Nghĩa. Đến phút 18, Sahako liên tiếp tạo ra bước ngoặt. Đỗ Tuấn Vũ ghi bàn gỡ hòa, trước khi Triệu Xuân Linh lập cú đúp chỉ trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, đưa Sahako vượt lên dẫn 3-1.

Sang hiệp 2, Nguyễn Việt Anh Đức rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Trẻ TPHCM ở phút 31. Sahako sau đó có bàn ấn định chiến thắng 4-2 do công Trần Lê Bộ ở phút 33. Chiến thắng giúp Sahako có 7 điểm và hiệu số được nâng lên (+14).

Đội Trẻ TPHCM (áo vàng) gây ra nhiều khó khăn cho Sahako. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng ở trận đấu muộn hơn, Thái Sơn Bắc đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khi đánh bại Hạ Long với tỷ số rất đậm 11-3. Vũ Ngọc Ánh tỏa sáng với cú poker, trong khi Nguyễn Đa Hải lập hat-trick. Bốn bàn còn lại thuộc về ngoại binh Jadiael Mota, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Thạc Hiếu và Đỗ Văn Thành.

Với chiến thắng đậm này, Thái Sơn Bắc kết thúc vòng bảng với 7 điểm, hiệu số +14, bằng với Sahako. Tuy nhiên, đại diện đến từ Hà Nội ghi được 20 bàn, trong khi Sahako chỉ có 19 bàn. Chính 1 bàn thắng này tạo ra khác biệt quyết định, giúp Thái Sơn Bắc vươn lên đứng đầu bảng A.

Thứ hạng cũng mang ý nghĩa quan trọng ở bán kết. Với ngôi đầu bảng, Thái Sơn Bắc tránh được á quân Thái Sơn Nam TPHCM, đội đã sớm giành vé vào bán kết với 2 chiến thắng và đang dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Sahako sẽ chạm trán Thái Sơn Nam TPHCM ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thái Sơn Bắc sẽ gặp đội đứng đầu bảng B, được xác định sau lượt trận cuối giữa Thái Sơn Nam TPHCM - Sài Gòn Titans và Tân Hiệp Hưng - Hà Nội diễn ra ngày 10-9. Hiện Sài Gòn Titans có 2 điểm, còn Tân Hiệp Hưng và Hà Nội cùng có 1 điểm.

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HỮU THÀNH