Futsal Việt Nam quyết tâm cạnh tranh thành tích cao tại giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 2026) vào tháng 12 tới, giải đấu quan trọng cuối cùng trong năm 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 vào tháng 12 tới (ẢNH: TÂM HÀ)

AIMAG 2026 dự kiến được tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21-12. Riêng môn futsal nam, Ban tổ chức dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 5-2026 để mời 12 đội tuyển có thứ hạng cao tại châu Á tranh tài. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận sẽ cử đội tuyển futsal quốc gia tham dự đấu trường châu lục.

Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị cho AIMAG 2026. Cụ thể, sau khi Futsal Cúp quốc gia 2026 kết thúc vào ngày 14-9, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tập trung trở lại tại TPHCM, tiếp tục chọn Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng làm nơi tập luyện.

Dự kiến, HLV Diego Giustozzi sẽ không có nhiều xáo trộn về lực lượng so với đội hình đã cùng ông giành ngôi á quân tại Giải futsal giao hữu Continental Championship tổ chức ở Thái Lan hồi đầu tháng 8. Nhà cầm quân người Argentina sẽ dựa trên nhân sự hiện có để nâng cấp đội hình, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới nếu thể hiện tốt tại Futsal Cúp quốc gia 2026.

HLV Diego Giustozzi đang xây dựng đội hình hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự Futsal World Cup 2 năm sau. Vì thế, những sân chơi chất lượng như AIMAG 2026, nơi có cơ hội chạm trán các đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, Thái Lan... sẽ là dịp để toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam cũng quyết tâm cạnh tranh thành tích cao tại giải đấu.

HLV Diego Giustozzi đang nâng cấp đội hình tuyển futsal Việt Nam cho mục tiêu cạnh tranh suất dự tham dự World Cup 2028 (ẢNH: PHAN HỒNG)

Tại kỳ AIMAG gần nhất được tổ chức vào năm 2017, đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo lọt vào vòng tứ kết.

Năm 2026 là năm đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu bận rộn với 4 đợt tập trung, trải qua 4 giải đấu khác nhau. Trước đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã lọt vào tứ kết Giải futsal châu Á, giành hạng 3 Giải futsal Đông Nam Á và đoạt ngôi á quân Giải futsal Continental Championship.

Môn futsal tại AIMAG 2026 có 12 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Iran, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Afghanistan, Việt Nam, Uzbekistan, Iraq, Kuwait và Kyrgyzstan.

HỮU THÀNH