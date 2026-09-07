Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV trong 5 môn chủ lực ASIAD 20

Những nhà quản lý thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV ở một số môn chủ lực khi tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) sắp khởi tranh tại Nhật Bản.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam là một trong các đội được giao nhiệm vụ giành HCV. (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 tới 6 HCV. Mục tiêu này được Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh - khẳng định là dựa trên những dự báo thực tiễn, không mang sự cảm tính và có đầu tư trọng tâm, chuẩn bị chuyên môn chuyên biệt.

Trong ngày 7-9, tại buổi trao đổi, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - tiết lộ Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị sát sao và rất kỳ vọng 5 môn thi đấu gồm bắn súng, karate, cầu mây, điền kinh, đua thuyền sẽ có nội dung giành HCV.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt trao đổi: “Chỉ tiêu dành cho đoàn Việt Nam là phấn đấu đạt từ 4 tới 6 HCV. Chỉ tiêu được đưa ra với nhiều kỳ vọng".

"Tuy nhiên, chỉ tiêu đặt ra là có cơ sở. Các nội dung chúng tôi chờ đợi giành HCV lần lượt ở các môn cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh và đua thuyền. Đây là những môn có nội dung dự báo có khả năng tranh HCV".

"Chúng tôi đánh giá tương đối sát đối thủ qua những giải đấu vừa qua và phân tích để xây dựng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Từ những đánh giá chuyên môn, theo thông số kết quả của VĐV, chúng tôi hy vọng VĐV sẽ đạt được kết quả như kỳ vọng”.

Tại ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 25 VĐV tranh tài. Đội tuyển karate Việt Nam có 9 VĐV trong khi Đội tuyển cầu mây có 20 VĐV tham dự. Ngoài ra, đội tuyển bắn súng có 15 xạ thủ và đội tuyển đua thuyền (canoeing, rowing) góp mặt 35 tay chèo.

Các đội tuyển karate, cầu mây, bắn súng từng giành HCV tại ASIAD 19 và nhiệm vụ lần này là bảo vệ thành công thành tích tại ASIAD 20 - 2026 tại Nhật Bản.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được tổ chức lễ xuất quân tham dự ASIAD 20 vào ngày 9-9 tại Hà Nội. Tập thể đoàn báo cáo công tác chuẩn bị và nhận nhiệm vụ từ cấp quản lý trước khi sang Nhật Bản tranh tài chính thức.

MINH CHIẾN