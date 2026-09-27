Vận động viên Ấn Độ giấu mẹ già để thi đấu tại ASIAD 20

Seema Kumari từ Ấn Độ đã đến Nhật Bản để tham dự giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp mà không hề nói cho mẹ biết vì lo sợ bị ngăn cản.

Vận động viên điền kinh 25 tuổi người Ấn Độ này đã giành HCĐ nội dung chạy 10.000m nữ với thành tích 32 phút 50,05 giây.

Tuy nhiên, ở quê nhà Himachal Pradesh, người mẹ 78 tuổi của cô thậm chí còn không biết con gái mình đã sang Nhật Bản. Seema cố tình giấu kín chuyến đi vì không muốn mẹ phải lo lắng: “Cha tôi đã qua đời. Tôi còn mẹ nhưng bà đã khá lớn tuổi (78 tuổi). Mỗi khi tôi đi đâu xa, bà đều rất lo lắng. Vì vậy, tôi đã không nói với bà rằng mình sẽ sang Nhật Bản dự ASIAD”.

Seema chia sẻ thêm rằng mẹ bị cao huyết áp, và cô thường chỉ chia sẻ thông tin về các chuyến thi đấu của mình với người chị gái. Trước khi lên đường tới Nagoya, Seema đã báo tin cho chị gái, trong khi mẹ cô vẫn đinh ninh rằng cô đang ở Ấn Độ.

“Có lẽ giờ bà đã biết chuyện qua chị tôi rồi. Có thể họ đang xem tôi thi đấu trên truyền hình”, Seema vui vẻ nói thêm.

Tấm huy chương này cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Seema trở thành nữ vận động viên Ấn Độ thứ 3 giành huy chương tại nội dung chạy 10.000m ở Đại hội Thể thao châu Á, và là người đầu tiên làm được điều này kể từ năm 2010 - thời điểm Preeja Sreedharan giành HCV còn Kavita Raut giành HCB.

Hành trình tại ASIAD 20 của Seema - người đã mất cha khi mới 12 tuổi, và từng trải qua một phần tuổi thơ với việc chăn gia súc cũng như chạy bộ bằng đôi chân trần - sẽ tiếp tục ở nội dung chạy 5.000m vào ngày 28-9.

Cô đặt ra cho mình mục tiêu mới: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đổi màu tấm huy chương”.

LINH SƠN