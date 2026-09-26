Puripol Boonson: Từ thần đồng tuổi teen đến siêu sao chạy nước rút châu Á

Ngay sau khi tiếng súng hiệu lệnh khai cuộc vang lên ở nội dung chạy 100 mét nam tại ASIAD 20, Puripol Boonson đã biến sân Paloma Mizuho ở Nagoya trở thành đường chạy của riêng mình.

Puripol Boonson phá Kỷ lục ASIAD (Ảnh: THX)

Puripol Boonson - VĐV chạy nước rút mới 20 tuổi người Thái Lan - lập nên một kỳ tích chưa từng có, với cả 3 lần liên tiếp chạy 100m dưới 10 giây ở vòng loại, bán kết và cả vòng thi chung kết, lập 2 Kỷ lục ASIAD

Màn trình diễn của Puripol Boonson ASIAD 20 thật phi thường. Siêu sao chạy nước rút của Thái Lan mở màn chiến dịch ASIAD của mình với thành tích 9,95 giây ở vòng loại, khẳng định vị thế ứng cử viên sáng giá cho HCV.

Puripol Boonson tiếp tục duy trì phong độ đó vào đến vòng bán kết, nơi anh đạt thành tích 9,91 giây để phá Kỷ lục ASIAD, vượt qua kỷ lục trước đó do Su Bingtian (Trung Quốc) thiết lập tại ASIAD 18 - Jakarta 2018.

Chưa đầy 3 tiếng sau, vòng thi chung kết diễn ra. Dù khởi đầu chậm hơn, VĐV chạy nước rút người Thái Lan dần tìm lại được nhịp điệu rồi tung cú nước rút mạnh mẽ ở đoạn cuối. Puripol Boonson giữ vững vị trí trước sự bám đuổi rất quyết liệt những mét cuối để lên ngôi vô địch.

Puripol Boonson tăng tốc vượt qua đích đến (Ảnh: THX)

Puripol Boonson tiếp tục phá Kỷ lục ASIAD mới thiết lập của mình với thành tích là 9,90 giây, nhờ sức gió nhẹ 0,1 m/giây, hoàn thành sứ mệnh giành HCV nội dung chạy 100m nam cho điền kinh Thái Lan.

Sau vòng thi chung kết, Puripol Boonson có tiết lộ mục tiêu tiếp theo của anh là phá Kỷ lục châu Á 9,83 giây của Su Bingtian. Với những gì đã thể hiện ở tuổi 20, Puripol Boonson hẳn có đủ khả năng đó.

Màn trình diễn mang tính bước ngoặt tại ASIAD 20 là chương mới nhất trong hành trình phá các kỷ lục chạy nước rút đáng kinh ngạc, vốn kéo dài từ những năm thiếu niên của Puripol Boonson, thần đồng của điền kinh Thái Lan.

Sinh năm 2006, Puripol Boonson gây ấn tượng mạnh tại kỳ SEA Games 2021 ở Hà Nội - Việt Nam, được tổ chức vào tháng 5-2022, nơi anh có màn ra mắt quốc tế xuất sắc, giành HCV cả 3 nội dung chạy nước rút 100m, 200m và tiếp sức 4x100m.

Hai tháng sau, tại Giải điền kinh vô địch điền kinh U20 thế giới (ở Colombia), chàng thiếu niên này đạt thành tích 10,09 giây ở vòng bán kết 100m nam, lập Kỷ lục cho lứa tuổi trẻ châu Á và thu hút sự chú ý toàn cầu.

Bước đột phá quan trọng nhất của Puripol Boonson đến tại SEA Games 2025 (Bangkok, Thái Lan), Boonson trở thành VĐV chạy nước rút đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua cột mốc dưới 10 giây với thành tích ấn tượng 9,94 giây ở vòng loại 100m trong điều kiện gió hợp lệ. Chỉ 2 giờ sau, anh đã giành chiến thắng chung kết 100m với thời gian 10,00 giây.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, màn ra mắt của Boonson giành HCB với thời gian 10,02 giây, sau VĐV kỳ cựu Xie Zhenye của Trung Quốc. Điều này cho thấy thần đồng tuổi teen người Thái Lan đã khẳng định vị thế của mình trong số những VĐV chạy nước rút hàng đầu châu Á.

Khi sự chú ý ngày càng tăng, Puripol Boonson không muốn tự tạo áp lực quá lớn: “Tôi coi áp lực là động lực để thúc đẩy bản thân chạy nhanh hơn. Vì mọi người đều kỳ vọng, tôi cố gắng hết sức để không tự tạo sức ép quá lớn cho mình và thi đấu trong trạng thái chân thật, tự nhiên nhất”.

Mới 20 tuổi, Boonson còn cả chặng đường phía trước. Với các nội dung 200m và tiếp sức 4x100m tại ASIAD 20, siêu sao chạy nước rút người Thái Lan hẳn có thêm nhiều cơ hội để tranh giành huy chương và có thể lập thêm nhiều kỷ lục.

Đ.Hg.