ASIAD 20: Chiều kích trái ngược trên hành trình chinh phục

Một nửa hành trình tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20, tại Nhật Bản) đã qua, đoàn thể thao Việt Nam trải qua những ngày thi đấu với đủ cung bậc cảm xúc. Có khoảnh khắc thăng hoa trên bục vinh quang, cũng có khoảng lặng của tiếc nuối, tạo nên bức tranh chân thực về hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Khởi đầu rực rỡ

Giữa áp lực hoàn thành mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại ASIAD 20 của đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển karate trở thành điểm sáng đầu tiên. Bộ ba VĐV Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã trình diễn bài quyền Tomari Bassai thuyết phục để đánh bại tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết, mang về tấm HCV mở màn.

Đội tuyển karate Việt Nam nội dung kata đồng đội nữ giành HCV ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Đằng sau khoảnh khắc trên bục vinh quang là những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt. HLV đội tuyển karate Việt Nam Đỗ Thị Thu Hà kể: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là đợt cao điểm chuẩn bị cho giải đấu. Bài tập được đưa ra là "kata lặp lại liên tục không quãng nghỉ". Các VĐV phải thực hiện bài quyền với 100% sức mạnh và thần thái, ngay khi vừa kết thúc, tiếng hô của HLV vang lên là phải vào bài tiếp theo. Thực hiện liên tiếp như thế, tất cả gần như kiệt sức, hai chân run bần bật nhưng vẫn cố gắng hoàn thành".

Và sự cố gắng ấy đã được đền đáp bằng tấm HCV ASIAD thứ 2 liên tiếp của kata đồng đội nữ Việt Nam, 3 năm sau dấu mốc HCV lịch sử tại ASIAD 19-2023 (Trung Quốc). Quan trọng hơn, chiến thắng cho thấy sự kế thừa thành công của một thế hệ mới, khi chỉ còn VĐV Ngọc Trâm góp mặt từ đội hình vô địch ở kỳ đại hội trước.

Trong khi đó, tấm HCĐ của tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ trên đường chạy điền kinh lại đem về cảm giác nhẹ nhõm và tự hào. Sau kỳ ASIAD 19 "trắng tay", điền kinh Việt Nam bước vào đại hội lần này với không ít áp lực. Bởi vậy, khi các VĐV Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc và Quách Thị Lan cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 3 phút 14 giây 54, đồng thời phá luôn kỷ lục quốc gia, cảm xúc như vỡ òa. Đó là phần thưởng cho sự bền bỉ của một tập thể từng trải qua nhiều năm nỗ lực để tìm lại chỗ đứng ở đấu trường châu lục.

Môn thể thao mới teqball lại mang đến một sắc màu hoàn toàn khác. Khi 2 VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi bước lên bục nhận HCĐ nội dung đôi nam nữ, niềm vui không chỉ thuộc về 2 VĐV mà còn dành cho một môn thể thao còn rất mới ở Việt Nam.

Chỉ sau khoảng 2 năm được đơn vị TPHCM đầu tư bài bản, teqball đã có thể góp sức chinh phục đấu trường châu lục. Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: “Đây là tấm huy chương teqball đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này là một tín hiệu rất đáng mừng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải biến thành quả ban đầu thành nền tảng phát triển lâu dài, có hệ thống và có thế hệ kế thừa”.

Khoảng lặng phía sau kỳ vọng

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, còn có những khoảng lặng vì tiếc nuối. Đội tuyển bắn súng, một trong những niềm hy vọng huy chương lớn nhất, đã trải qua kỳ đại hội đầy thử thách khi 2 VĐV trụ cột là Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đều lỡ hẹn với nhóm tranh huy chương.

Thể dục dụng cụ Việt Nam cũng để lại nhiều tiếc nuối khi liên tiếp có 3 VĐV về đích ở vị trí thứ 4 trong các nội dung chung kết đơn môn. VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như chỉ thiếu 0,001 điểm để giành HCĐ nội dung nhảy chống nữ. Đặng Ngọc Xuân Thiện kém đối thủ 0,1 điểm ở ngựa vòng nam. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khánh Phong đánh mất cơ hội bởi một lỗi nhỏ khi tiếp đất. Những con số tưởng chừng rất nhỏ ấy lại tạo nên ranh giới giữa niềm vui và sự tiếc nuối.

Hình ảnh Thu Vinh lặng lẽ rời vị trí thi đấu sau khi không giành quyền vào chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ khiến nhiều người chạnh lòng. Không có những giọt nước mắt, không có sự gục ngã, chỉ là ánh mắt thất thần của một VĐV đã dành phần lớn tuổi trẻ cho những buổi tập lặp đi lặp lại bên khẩu súng và bia ngắm.

Cùng với đó là nỗi buồn của Quang Huy, người từng mang về tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam lịch sử ở ASIAD 19 nhưng lần này không thể góp mặt trong cuộc đua huy chương. Và rồi cả hai tiếp tục thất bại ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ.

ASIAD một lần nữa cho thấy tính khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao. Khi kỳ vọng càng lớn, áp lực càng đè nặng, thất bại đôi khi chỉ là một khoảnh khắc mất tập trung.

Nhìn lại thất bại, VĐV Phạm Quang Huy thẳng thắn thừa nhận: “Bài học lớn nhất từ cuộc thi là sự điềm tĩnh, đôi lúc mình bắn những loạt đạn mà chưa giữ được sự điềm tĩnh”.

NGUYỄN ANH