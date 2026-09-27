TPHCM trao thưởng đội tuyển teqball đạt thành tích ASIAD 20

Ngày 27-9, tiệc mừng công và trao thưởng cho đội tuyển teqball sau thành tích ấn tượng tại ASIAD 20 (Nhật Bản) đã diễn ra tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (phường Sài Gòn).

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân (trái) trao 100 triệu đồng, phần thưởng từ UBND TPHCM cho thành viên đội tuyển teqball. Ảnh: THANH TÙNG

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các vận động viên và ban huấn luyện.

Tại ASIAD 20, đội tuyển teqball Việt Nam gồm 1 lãnh đội, 1 HLV và 4 VĐV, đều thuộc đơn vị TPHCM. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi khi xuất sắc giành HCĐ nội dung đôi nam nữ, đồng thời cũng là tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay.

Trong trận tranh HCĐ diễn ra ngày 20-9, Minh Tân và Gia Nghi thi đấu tự tin, phối hợp ăn ý để đánh bại cặp Dsouza Joaquim, Beg Imran (Ấn Độ) với tỷ số 2-0. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên teqball được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của ASIAD. Vì vậy, tấm HCĐ không chỉ mang ý nghĩa thành tích mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam.

Tại chương trình, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, đã thay mặt trao tặng 100 triệu đồng, phần thưởng của UBND TPHCM cho đội tuyển giành HCĐ, cũng là huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Ngoài ra, Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư cũng trao thêm 30 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các HLV và VĐV.

Đội tuyển teqball nhận thưởng từ UBND TPHCM và Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư. Ảnh: THANH TÙNG

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, tấm HCĐ ASIAD là tín hiệu rất đáng mừng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải biến thành tích này thành nền tảng phát triển lâu dài, có hệ thống và có thế hệ kế thừa.

Ông cũng nhấn mạnh niềm tự hào khi lực lượng TPHCM góp công mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau khoảng 2 năm đầu tư và phát triển môn teqball.

Sau khi đăng cai giải Vô địch Teqball thế giới 2024, TPHCM trở thành địa phương tiên phong triển khai kế hoạch phát triển môn này trên phạm vi rộng. Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư được giao nhiệm vụ quản lý, xây dựng lực lượng thành tích cao và phát triển phong trào.

NGUYỄN ANH