Kiếm thủ 2 lần vô địch Olympic cân nhắc giải nghệ sau thất bại ở ASIAD 20

Kiếm thủ 2 lần vô địch Olympic Cheung Ka Long dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) của anh cuối cùng vẫn để thua chủ nhà Nhật Bản trong trận chung kết nội dung kiếm liễu đồng đội nam tại ASIAD 20.

Cheung Ka Long thất vọng tại ASIAD 20. Ảnh: THX

Đây là một thất bại khác ở ASIAD 20 đối với nhà vô địch ở 2 kỳ Olympic gần nhất - Tokyo 2021 và Paris 2024. Trước đó, ngôi sao 29 tuổi từng thể hiện trạng thái suy sụp khi nhận thất bại gây sốc với tỷ số 13-14 trước Daniil Kravtsov của Uzbekistan tại vòng 32 nội dung kiếm liễu cá nhân, qua đó chấm dứt hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch ASIAD của mình.

Sau thất bại, Cheung đã tháo mặt nạ, ngồi xổm bên cạnh sàn đấu, một tay che mặt còn tay kia chống xuống sàn và ngồi lặng lẽ một lúc lâu. Tại khu vực phỏng vấn, anh đã bày tỏ sự thất vọng và nói rằng đây “có thể là kỳ Asian Games cuối cùng” của mình.

Sau trận chung kết đồng đội, Cheung cũng đã chia sẻ rằng cơ thể anh dần không còn chịu đựng nổi cường độ tập luyện cao khi tuổi tác ngày càng lớn. Trong kỳ ASIAD 20, tay anh phải quấn băng và anh liên tục dùng thuốc xịt giảm đau sau vì gặp vấn đề thể lực chỉ vài ngày trước khi thi đấu, khiến anh không còn nhiều thời gian để điều chỉnh. “Nhưng vì đã đến đây, tôi phải nỗ lực 100% sức lực”, anh nói. “Tôi đã làm tất cả những gì có thể, nên tôi không hề hối tiếc”.

Là người từng nhiều lần vô địch World Cup và châu Á ở nội dung kiếm liễu cá nhân nam, Cheung đã đạt được nhiều mục tiêu mà anh từng theo đuổi. Giờ đây, những câu hỏi mới lại nảy sinh. “Tôi đã mất đi động lực và bắt đầu liên tục tự hỏi mình còn có thể theo đuổi điều gì khác nữa”, anh chia sẻ.

Cheung cho biết anh đã cố gắng tìm lại niềm vui giản đơn khi thi đấu, tự nhủ hãy bước lên sàn đấu và tận hưởng trải nghiệm đó. Tuy nhiên, khi kết quả không như mong đợi, nỗi thất vọng lại ùa về, khiến anh rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm: “Tôi rất trân trọng quãng thời gian làm vận động viên, nhưng tôi nghĩ sự nghiệp thể thao nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Song, tôi không ngại việc bước sang một cuộc sống khác”.

LINH SƠN