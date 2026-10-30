Những huy chương Đại hội đầu tiên và kịch tính cuộc đua "tam mã"

Dù mới hoàn tất hai môn thi đấu đầu tiên, cuộc đua huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã sớm xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý.

Muay khai diễn trước khai mạc Đại hội. Ảnh: MTP

Thể thao Hà Nội tạm dẫn đầu, TPHCM bám sát phía sau, trong khi đoàn Công an Nhân dân cho thấy tham vọng cạnh tranh thứ hạng cao. Những kết quả bước đầu hứa hẹn một kỳ đại hội quyết liệt, với nhiều biến động trên bảng tổng sắp.

Sau khi kết thúc hai môn bóng bàn và muay, Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu với 7 HCV, nhỉnh hơn TPHCM đúng 1 HCV. Đoàn Công an Nhân dân đứng kế tiếp với 5 HCV. Khoảng cách khá sít sao giữa ba đơn vị tạo nên sức nóng ban đầu cho cuộc đua, dù phần lớn nội dung tranh tài vẫn còn ở phía trước.

Với Hà Nội, vị trí dẫn đầu bước đầu phản ánh chiều sâu lực lượng của một trong những trung tâm thể thao mạnh nhất cả nước. Nhiều năm qua, thể thao Thủ đô duy trì hệ thống đào tạo tương đối toàn diện, có khả năng cạnh tranh ở nhiều nhóm môn. Đây tiếp tục là nền tảng để Hà Nội hướng đến mục tiêu giữ vững vị thế tại kỳ đại hội năm nay.

Tuy nhiên, lợi thế một HCV chưa đủ tạo ra khoảng cách an toàn trước TPHCM. Sau những thay đổi về địa giới hành chính, thể thao thành phố bước vào kỳ đại hội với lực lượng được bổ sung và kỳ vọng lớn hơn. Vấn đề đặt ra là khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các đơn vị, tận dụng thế mạnh từng bộ môn và duy trì sự ổn định trong suốt chương trình thi đấu.

Muay TPHCM về nhì. Ảnh: MTP

Sự cạnh tranh giữa Hà Nội và TPHCM vốn quen thuộc tại các kỳ đại hội trước. Nhưng lần này, cục diện có thể trở nên khó lường hơn bởi sự hiện diện của đoàn Công an Nhân dân. Với 5 HCV sau hai môn đầu tiên, đơn vị này đã sớm góp mặt trong nhóm dẫn đầu, cho thấy khả năng trở thành đối trọng đáng kể trong cuộc đua thứ hạng.

Dẫu vậy, bảng tổng sắp hiện tại mới phản ánh một chi tiết rất nhỏ của kỳ đại hội. Khi các môn có nhiều bộ huy chương như điền kinh, bơi, võ thuật và những nội dung Olympic trọng điểm bước vào tranh tài, tương quan giữa các đoàn hoàn toàn có thể thay đổi. Đội hình đông chưa chắc tạo ra ưu thế tuyệt đối nếu thiếu những VĐV có khả năng cạnh tranh HCV ở các nội dung quyết định.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi về quy mô và lực lượng của nhiều đoàn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Những địa phương được bổ sung thế mạnh thể thao có thể tạo nên bất ngờ, thu hẹp khoảng cách với các trung tâm truyền thống. Vì thế, cuộc đua năm nay khó chỉ gói gọn trong sự cạnh tranh giữa một vài tên tuổi quen thuộc.

Sau 2 môn thi bóng bàn và muay, Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội. Ảnh: BVN

Từ góc độ chuyên môn, những tấm HCV đầu tiên mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, nhưng vẫn chưa thể xem là thước đo đầy đủ cho chất lượng chuẩn bị của mỗi đoàn. Khả năng duy trì phong độ, phân bổ lực lượng hợp lý và phát huy vai trò của các VĐV trẻ mới là những yếu tố đáng quan tâm khi đại hội bước vào giai đoạn cao điểm.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn là dịp đánh giá lực lượng sau một chu kỳ đầu tư, chuẩn bị cho những mục tiêu quốc tế tiếp theo. Một đoàn thể thao có thể tạo dấu ấn bằng số lượng huy chương, nhưng giá trị lâu dài còn nằm ở những gương mặt đủ sức bước ra sân chơi khu vực, châu lục và thế giới.

Cuộc đua mới bắt đầu, Hà Nội đang có lợi thế, TPHCM và Công an Nhân dân đã phát đi tín hiệu cạnh tranh mạnh mẽ. Phía trước vẫn còn hàng trăm bộ huy chương chờ chủ nhân, đủ cho những cuộc bứt phá làm thay đổi cục diện. Chính sự khó lường ấy hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn cho kỳ đại hội năm nay.

GIA MINH