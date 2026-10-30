Tuyển thủ quốc gia Phương Quỳnh khoác áo đội nữ Quân đội

Nguyễn Phương Quỳnh dự kiến được đội bóng chuyền nữ Quân đội đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tới đây.

Nguyễn Phương Quỳnh đã thi đấu tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Vĩnh Long mới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội bóng chuyền nữ Quân đội đã có hợp đồng với VĐV Nguyễn Phương Quỳnh nhằm tăng cường lực lượng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Hợp đồng đã được thực hiện từ trước tháng 1-2026. Phương Quỳnh là VĐV được đội nữ Quân đội chuyển nhượng từ đội Ngân hàng Công Thương.

Vừa qua, Phương Quỳnh thi đấu cùng đội Ngân hàng Công Thương tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và đội nhà đã trụ hạng thành công.

Năm nay, Phương Quỳnh từng tập trung Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tháng 7. Cô có cơ hội thi đấu chặng thứ nhất Giải SEA V.Cup 2026 tổ chức ở Đông Anh (Hà Nội). Dù vậy, cô vắng mặt vào phút cuối vì lý do riêng.

Phương Quỳnh được đánh giá có sự nhạy bén chuyên môn ở vị trí phụ công. Tay đập này là 1 trong những VĐV thi đấu nổi bật trong đội hình Ngân hàng Công Thương nhiều mùa giải trở lại đây.

Năm nay, Phương Quỳnh từng được đội Hà Nội thuê tăng cường thi đấu trong tháng 4 và giành ngôi vô địch Cúp Hùng Vương 2026.

Năm 2025, Nguyễn Phương Quỳnh được thi đấu chính thức tại Giải vô địch U21 thế giới tổ chức ở Indonesia.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, lực lượng nòng cốt của đội nữ Quân đội sẽ là các VĐV bóng chuyền Binh chủng Thông tin vừa giành ngôi vô địch quốc gia 2026.

Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy định VĐV đủ điều kiện được đăng ký thi đấu phải là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không trong thời gian bị Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, quốc tế hoặc bị cơ quan quản lý, sử dụng VĐV kỷ luật cấm thi đấu.

Đồng thời, VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026; Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp.

MINH CHIẾN