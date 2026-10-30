Cuộc đua của 8 đội bóng chuyền nữ bắt đầu "nóng"

Tất cả các đội nữ tham dự môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang sẵn sàng thi đấu và cạnh tranh ngôi cao nhất.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu cho đoàn thể thao Tây Ninh tại Đại hội năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi nơi mỗi vẻ

8 đội đăng ký chính thức tham dự môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm Quân đội, Tây Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh và TPHCM.

HLV trưởng Trần Hiền đội nữ chủ nhà TPHCM cho biết toàn đội đang giữ tinh thần tập trung cao tại đợt tập huấn ở Đắk Lắk trước khi nhập cuộc Đại hội: “Chúng tôi giữ nguyên đội hình các gương mặt đang có để tham dự giải trên sân nhà. Cầu thủ tập kỹ, chiến thuật hoàn thiện khả năng phòng thủ và tấn công nhưng trên hết sẽ có tinh thần thoải mái nhất”. Đội đã đón sự trở lại của phụ công, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh sau khi thi đấu cùng VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 giải quốc gia.

Trong khi đó, cầu thủ nữ Hà Nội vừa hoàn thành chương trình thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia các CLB 2026 và tiếp tục ở lại khu vực phía Nam chuẩn bị. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết các học trò vào chu kỳ tập luyện cao độ từ tuần tới và cố gắng giữ điểm rơi phong độ đúng thời điểm thi đấu.

Các đội Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Tây Ninh dần khép lại đợt nghỉ ngắn sau vòng 2 giải vô địch quốc gia. Ban huấn luyện Thanh Hóa cho biết cầu thủ được rèn chiến thuật tại địa phương, sau đó di chuyển vào TPHCM giữa tháng 11. Đội Tây Ninh (nòng cốt là cầu thủ VTV Bình Điền Long An) cũng tập luyện tại địa phương và có mặt tại TPHCM sát thời điểm diễn ra Đại hội.

Từ tuần tới, HLV trưởng Phạm Văn Long cùng cầu thủ Quân đội (nòng cốt là đội Binh chủng Thông tin) sang Trung Quốc tập huấn gần 2 tuần. Đội bóng nhận nhiệm vụ bảo vệ tấm HCV đang giữ từ Đại hội 2022.

Tuyển thủ quốc gia Vi Thị Yến Nhi sẽ thi đấu cùng đoàn thể thao Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sẵn sàng trước giờ G

Theo ghi nhận, 8 đội đều giữ nguyên đội hình, không thực hiện nhiều bổ sung quân số để đăng ký thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Quy định của Đại hội chỉ cho phép các đội bóng sử dụng VĐV của chính đơn vị mình và trong trường hợp chuyển nhượng phải thực hiện trước ngày 1-1-2026.

“Chúng tôi chỉ sử dụng cầu thủ của đơn vị để đăng ký tham dự giải Đại hội năm nay. Họ đã tích lũy thêm kinh nghiệm từ giải quốc gia mới đây tại Vĩnh Long nên sẽ yên tâm thi đấu”, HLV trưởng Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) cho biết.

Đại diện đoàn thể thao Tây Ninh thì cho biết chủ công Trần Thị Thanh Thúy được đăng ký dự Đại hội, sau khi từ Nhật Bản về lại Việt Nam.

Đội Quân đội hiện giữ bộ khung vừa lên ngôi vô địch quốc gia như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Phương, Lại Thị Khánh Huyền, Bùi Thị Châu, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Hồng Thảo Hương,... Theo kế hoạch, đội bổ sung 2 cầu thủ, trong đó gồm chuyền hai Đinh Thị Vân từ đội Bắc Ninh.

Hưng Yên (áo vàng) sẽ giữ sự tập trung đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Đội Hưng Yên xuống hạng sau Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 nhưng toàn đội vẫn tập trung tiếp tục chuẩn bị chuyên môn tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Môn bóng chuyền tổ chức từ ngày 28-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

MINH CHIẾN