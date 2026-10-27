Bóng chuyền nữ Hà Nội vắng chủ công Như Quỳnh

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã tăng cường 2 cầu thủ từ Hóa chất Đức Giang, đồng thời không có chủ công Vi Thị Như Quỳnh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, chủ công Vi Thị Như Quỳnh chưa đảm bảo được sức khỏe tốt nhất, vì vậy đoàn thể thao Hà Nội sẽ không đăng ký cô tham dự môn bóng chuyền nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vi Thị Như Quỳnh là thành viên đội nữ Hà Nội dự Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 vừa giành vị trí á quân. Chủ công này đã thi đấu vòng 1. Tuy nhiên ở vòng 2 vừa qua tại Vĩnh Long, Vi Thị Như Quỳnh không thi đấu do gặp vấn đề sức khỏe.

Không có Vi Thị Như Quỳnh, đội bóng chuyền nữ đoàn thể thao Hà Nội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 bổ sung 2 cầu thủ quan trọng là Bùi Hồng Nhung, Nguyễn Thị Kiều Oanh từ Hóa chất Đức Giang. Đây là 2 gương mặt đủ điều kiện thi đấu cho đoàn thể thao Hà Nội tại Đại hội năm nay.

Về cơ bản, đội bóng chuyền nữ Hà Nội vẫn đủ các gương mặt nòng cốt dự Đại hội như Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Linh, Vi Thị Yến Nhi… Họ đã thi đấu chính thức, đạt ngôi á quân quốc gia 2026 tại Vĩnh Long mới đây.

Theo kế hoạch, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Hà Nội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ 27-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Nội dung nam gồm 8 đội tham gia: Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng. 8 đội nữ góp mặt gồm: Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM.

Mỗi đội bóng được đăng ký tối thiểu 10 cầu thủ và tối đa 14 cầu thủ. Tất cả các đội phải sử dụng VĐV trong nước, có quốc tịch Việt Nam và không tăng cường ngoại binh.

MINH CHIẾN