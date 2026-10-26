8 đội bóng chuyền nam dâng hoa trước thềm vòng 2 giải vô địch quốc gia 2026

8 đội bóng chuyền nam tham gia vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 đã có chương trình dâng hoa trang trọng trong chiều ngày 26-10 tại TPHCM, trước khi thi đấu chính thức.

Đội Công an TPHCM là chủ nhà của vòng 2 nội dung nam Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Ảnh: CATPHCM

Chương trình dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ) và Công viên số 1 Lý Thái Tổ (Khu tưởng niệm nạn nhân Covid-19) có sự tham dự của đại diện Ban tổ chức cùng tập thể 8 đội bóng gồm Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM.

Ban tổ chức vòng 2 tin tưởng hoạt động thiết thực, ý nghĩa này sẽ góp phần tiếp thêm khí thế, lan tỏa tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng, đồng thời tạo động lực để các cầu thủ bước vào tranh tài với quyết tâm cao nhất.

Vòng 2 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 28-10 đến 11-12. Trước đó, các đội tham dự cuộc họp kỹ thuật vào ngày 27-10 để chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức thi đấu.

Tại vòng đấu này, đội Công an TPHCM đảm nhận vai trò chủ nhà. Ban tổ chức sẽ mở cửa tự do Nhà thi đấu Phú Thọ để người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ cho 8 đội bóng tranh tài.

Theo quy định của giải bóng chuyền quốc gia Việt Nam, mỗi đội được đăng ký chính thức tối đa 2 ngoại binh trong đội hình, nhưng chỉ được sử dụng 1 cầu thủ trên sân ở cùng một thời điểm.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã xác nhận danh sách 13 ngoại binh đăng ký tham dự, gồm: Jakkrit Thanomnoi, Jordan Ryan Wong (Biên Phòng MB); Rivan Nurmulki, Anthony Cherfan (Thể Công Tân Cảng); Farhan Halim, Morteza Sharifi (Công an TPHCM); Batsuuri Battur, Boy Arnez Arabi (Ninh Bình); Kuon Mom (Hà Nội); Napadet Bhinijdee (Đà Nẵng); Nathan Massó Mendoza (Sanest Khánh Hòa); Armin Afshin Far, Chan Veasna (TPHCM).

Trong ngày 26-10, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tiến hành lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) tại Nhà thi đấu Phú Thọ nhằm hỗ trợ trọng tài trong công tác điều hành chuyên môn.

Sau khi vòng 1 khép lại, Biên Phòng MB đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng cả 7 trận. Xếp ngay phía sau là Công an TPHCM với 5 trận thắng và 2 trận thua.

MINH CHIẾN