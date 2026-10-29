Bóng đá trẻ Đại hội: Săn vàng, tìm sao trẻ

Môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý với sự góp mặt của 9 đội bóng. Giải đấu là dịp để các địa phương kiểm chứng chất lượng đào tạo trẻ, đồng thời tìm kiếm những cầu thủ có khả năng bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Cầu thủ trẻ có sân chơi chất lượng cao ở giải Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: VFF

Giải đấu dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2005 trở về sau, tăng một đội so với kỳ Đại hội năm 2022. Đây là độ tuổi nhiều cầu thủ bắt đầu chuyển tiếp từ bóng đá trẻ sang môi trường thi đấu đỉnh cao hơn, nơi yêu cầu về chuyên môn, thể lực và tính ổn định ngày càng khắt khe.

Nghệ An, Quân đội trước sức ép bảo vệ vị thế

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm TPHCM, Hà Nội, Quân đội và Đắk Lắk. Bảng B có năm đội là Nghệ An, Công an Nhân dân, Huế, An Giang và Đồng Tháp. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Do số lượng đội giữa hai bảng không đồng đều, bảng B khởi tranh từ ngày 22-11 trên sân Bình Dương, trong khi các trận bảng A bắt đầu ngày 26-11 tại sân Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Hai trận bán kết diễn ra ngày 4-12, trước khi trận chung kết tranh huy chương vàng được tổ chức ngày 6-12 trên sân Đông Hòa.

Xét về tương quan lực lượng, Nghệ An và Quân đội là những cái tên đáng chú ý. Đội U21 Nghệ An bước vào giải với vị thế đương kim vô địch Đại hội, đồng thời sở hữu bộ khung vừa đăng quang tại giải U21 quốc gia năm 2026. Đây là cơ sở để đại diện xứ Nghệ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi đầu, dù những trận đấu ở cấp độ toàn quốc luôn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Hà Nội cũng là một ứng cử viên tiềm năng cho huy chương vàng Đại hội. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội Quân đội có nòng cốt là các cầu thủ Thể Công - Viettel, vừa giành ngôi á quân giải U21 quốc gia. Sự đồng đều về lực lượng, tính kỷ luật và khả năng tổ chức lối chơi là những yếu tố giúp đội bóng này được kỳ vọng cạnh tranh huy chương vàng. Hà Nội cũng là đối thủ đáng gờm nhờ nền tảng đào tạo trẻ lâu năm. Việc ba đơn vị giàu tiềm lực cùng góp mặt khiến cuộc đua ở nhóm đầu được dự báo quyết liệt.

Chủ nhà TPHCM đối mặt thử thách

Ở bảng A, TPHCM sẽ phải tính toán kỹ lưỡng khi chạm trán Hà Nội và Quân đội ngay từ vòng bảng. Với mục tiêu cải thiện thành tích huy chương đồng tại Đại hội năm 2022, đội chủ nhà cần có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, thể lực và phương án chiến thuật. Lợi thế thi đấu trên sân nhà có thể tạo thêm động lực, nhưng kết quả vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự ổn định qua từng trận.

Ngoài những ứng viên được đánh giá cao, các đội như Đồng Tháp, Huế, Đắk Lắk hay An Giang cũng có cơ hội tạo bất ngờ. Ở một giải đấu ngắn ngày, sự chênh lệch về danh tiếng chưa chắc quyết định cục diện. Một đội bóng tổ chức tốt, tận dụng hiệu quả các tình huống cố định và hạn chế sai sót hoàn toàn có thể làm thay đổi thứ tự bảng đấu.

Lứa trẻ Nghệ An luôn là một thế lực đáng gờm. Ảnh: VFF

Chờ những bước tiến sau Đại hội

Giá trị của giải U21 còn nằm ở khả năng phát hiện những cầu thủ đủ sức tiến xa. Một tiền đạo ghi bàn đều đặn, tiền vệ có khả năng điều tiết trận đấu hay hậu vệ chơi chắc chắn có thể lọt vào tầm ngắm của các CLB chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, màn trình diễn trong một giải đấu chưa thể phản ánh đầy đủ tiềm năng của mỗi cầu thủ. Cơ hội ra sân thường xuyên, môi trường tập luyện phù hợp và khả năng thích nghi với bóng đá chuyên nghiệp vẫn là những yếu tố quyết định bước tiến tiếp theo.

Vì vậy, sau cuộc đua huy chương, việc theo dõi và tạo điều kiện phát triển cho các gương mặt nổi bật là phần việc đáng quan tâm của các nhà làm bóng đá Việt Nam. Khi những tài năng được phát hiện tại Đại hội tiếp tục có cơ hội thi đấu, giải đấu sẽ đóng góp thiết thực hơn cho công tác đào tạo trẻ.

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