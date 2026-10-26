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Nhà vô địch SEA Games Trần Hà Vi tái xuất sau án phạt doping

SGGPO

Cựu tuyển thủ quốc gia môn thể dục Aerobic Trần Hà Vi sẽ có mặt tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khi đã hết án cấm doping quốc tế.

Cựu tuyển thủ thể dục aerobic Hà Vi trở lại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HÀ VI
Cựu tuyển thủ thể dục aerobic Hà Vi trở lại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HÀ VI

Theo tìm hiểu của SGGP, cựu tuyển thủ quốc gia Trần Hà Vi có tên trong danh sách đăng ký thi đấu môn thể dục aerobic cùng đoàn thể thao Hà Nội. Cô được đăng ký đảm bảo quy định, không vướng các điều khoản dù từng dính án phạt doping.

Án cấm thi đấu của VĐV Trần Hà Vi được kết thúc cuối năm 2025. Đây là trường hợp VĐV thể thao Việt Nam gần nhất gặp sự cố có mẫu thử dương tính với chất cấm khi thi đấu quốc tế (doping).

Năm 2024, Liên đoàn thể dục thế giới (FIG) thông báo chính thức việc mẫu thử của Trần Hà Vi đã dương tính với chất cấm. Mẫu thử được lấy tại giải vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Mông Cổ vào ngày 16-9-2023. Trong thông báo của Cơ quan kiểm tra quốc tế (ITA), mẫu thử của Trần Hà Vi đã dính 4 chất cấm gồm hydrochlorothiazide, chlorothiazide, amiloride và sibutramine.

Tại giải trên, Trần Hà Vi giành 1 HCV nội dung cá nhân nữ. Tuy nhiên, thành tích đã bị tước do VĐV đã dính doping. Trần Hà Vi bị cấm thi đấu trong 2 năm và kết thúc vào ngày 15-11-2025.

Vào năm 2023, Trần Hà Vi từng giành HCV cá nhân nữ tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

thể dục aerobic Trần Hà Vi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thể thao Việt Nam doping

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