Rà soát kỹ danh sách đăng ký VĐV tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Các môn thể thao đang khẩn trương hoàn tất rà soát đăng ký thi đấu dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TTXVN

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vừa làm việc chi tiết cùng từng bộ môn (Cục TDTT Việt Nam) đánh giá rà soát việc đăng ký lực lượng thi đấu cụ thể.

Điều lệ thi đấu của 48 môn (63 phân môn) chính thức tổ chức tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã được hoàn thiện và gửi đến các đơn vị trên cả nước. Thời hạn đăng ký danh sách VĐV chính thức của các đoàn đã khép lại vào ngày 1-9.

Trước khi Đại hội khởi tranh chính thức vào ngày 14-11 (trừ những môn diễn ra theo lịch trình sớm), Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật đặt ra yêu cầu phải kiểm soát đúng danh sách đăng ký VĐV theo quy định.

Tháng 11 là thời điểm diễn ra Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội nghị Trưởng đoàn của Đại hội. Vì thế, công tác chuẩn bị chuyên môn từng bộ môn thuộc Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật cũng phải thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Quy định Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chỉ cho phép mỗi VĐV hoặc đội thể thao (đối với các môn tập thể) được đăng ký thi đấu cho một đoàn thể thao. Đồng thời, mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu 1 môn thể thao.

Trong đó, VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có 1 trong các điều kiện gồm: Có hợp đồng sử dụng vận động viên hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (1 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội). Với môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV.

Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, chỉ các địa phương, ngành từng tham gia thi đấu trong hệ thống quốc gia giai đoạn từ 2022 - 2025 của một môn, phân môn thể thao mới được đăng ký tham dự môn thể thao đó (trừ các môn, phân môn thể thao mới của Đại hội gồm: roller, pickleball, thể thao điện tử - esport, sailing, đua thuyền truyền thống, đá cầu bãi biển, vật bãi biển, cầu mây bãi biển, cờ vây, việt dã leo núi Bà Rá, võ thuật tổng hợp MMA).

MINH CHIẾN