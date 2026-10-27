Cung thủ quốc gia Lê Quốc Phong trở lại sau khi vắng mặt ASIAD 20

Lê Quốc Phong đã bình phục chấn thương kịp trở lại tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lê Quốc Phong sẽ trở lại tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Lê Quốc Phong là gương mặt số 1 của Đội tuyển bắn cung Việt Nam ở nội dung cung 1 dây cá nhân nam. Tháng 9 mới đây, tuyển thủ này bất ngờ phải chia tay Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ngay sát giờ sang Nhật Bản thi đấu do chấn thương.

Ban huấn luyện Đội tuyển bắn cung Việt Nam cho biết, Lê Quốc Phong đã giữ ổn định sức khỏe, thực hiện tập luyện trở lại thời gian qua. Anh được đơn vị chủ quản Vĩnh Long đăng ký trong danh sách chính thức dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nếu đạt phong độ tốt, Lê Quốc Phong sẽ là 1 trong những ứng cử viên tranh chấp HCV các nội dung của cung 1 dây nam tại Đại hội.

Môn bắn cung Đại hội tổ chức từ ngày 20 tới 30-11 tại sân vận động Lam Sơn (phường Vũng Tàu, TPHCM) với tổng 32 bộ huy chương dành cho cung 1 dây (Recurve) và cung 3 dây (Compound).

Cung thủ các đơn vị sẽ tranh tài nội dung toàn năng, cá nhân, đồng đội, đôi nam nữ phối hợp và đồng đội nam nữ phối hợp tại nhiều cự ly chuyên môn từ 30m tới 90m.

Quy định chỉ cho phép mỗi cung thủ được đăng ký thi đấu ở 1 thể loại cung (1 dây hoặc 3 dây) và từng đơn vị được quyền đăng ký tối đa 9 VĐV ở mỗi thể loại cung (1 dây hoặc 3 dây).

MINH CHIẾN