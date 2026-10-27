Phường Chánh Hưng sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất toàn quốc

Với cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp cùng công tác chuẩn bị đang được hoàn tất, phường Chánh Hưng (TPHCM) sẵn sàng chào đón các đoàn thể thao trên cả nước về tranh tài 2 môn Futsal và Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

"Mặt tiền" Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Chánh Hưng vừa được xây mới. ẢNH: HVVF

Futsal và Vovinam là 2 môn thế mạnh của phường Chánh Hưng được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tin tưởng và giao quyền đăng cai.

Phường Chánh Hưng sẵn sàng đón các đoàn thể thao

Trong đó, môn Vovinam diễn ra từ ngày 11 đến 19-11 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Chánh Hưng (số 302 đường Phạm Hùng), dự kiến quy tụ hơn 800 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 36/36 đoàn tỉnh, thành phố cùng 2 ngành Quân đội và Công an Nhân dân.

Tiếp đó, môn futsal diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (số 126 đường Lê Quyên), với sự tham dự của 8 địa phương.

Để phục vụ 2 môn thi đấu, 2 nhà thi đấu đã được chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện tổ chức. Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng được nâng cấp với hệ thống sàn thi đấu nhập khẩu từ Malaysia, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của bộ môn. Hệ thống khán đài được xây dựng mới từ cuối năm 2024, với sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi. Nhà thi đấu còn được trang bị hệ thống máy lạnh, âm thanh hiện đại và 4 phòng thay đồ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Trong khi đó, Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Chánh Hưng vừa được đưa vào hoạt động trở lại sau quá trình sửa chữa, cải tạo. Công trình được xây dựng, cải tạo trong khoảng 1 năm rưỡi, với tổng kinh phí khoảng 108 tỉ đồng và sức chứa 1.100 chỗ ngồi.

Demo trang trí bên trong Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. ẢNH: BTC CUNG CẤP

Ông Nguyễn Hồng Quí, Trưởng phòng Thể dục thể thao thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, cho biết: “Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Chánh Hưng đã được đưa vào hoạt động trở lại sau 1 tháng. Các hạng mục phục vụ đại hội sắp tới cơ bản đã hoàn tất. Các bộ phận liên quan cùng ban phụ trách môn Vovinam đã phối hợp với trung tâm rà soát dụng cụ, trang thiết bị và các phòng chuyên môn. Chúng tôi cũng phối hợp với bộ phận truyền thông triển khai công tác trang trí, tạo không khí cho đại hội”.

Chủ động phối hợp, bảo đảm điều kiện thi đấu

Không chỉ chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác kiểm tra các điều kiện tổ chức cũng được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM triển khai nhằm bảo đảm 2 môn thi đấu diễn ra thuận lợi. Các hạng mục như sân bãi, âm thanh, ánh sáng, phòng thay đồ và trang thiết bị chuyên môn được rà soát theo yêu cầu của Ban Kiểm tra đại hội, cơ bản đáp ứng những tiêu chuẩn đề ra.

Trao đổi về công tác chuẩn bị môn futsal, ông Nguyễn Bảo Trung, Trưởng bộ môn Futsal thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết: “Về sân bãi, phòng thay đồ, phòng chức năng và các điều kiện phục vụ thi đấu, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng. Dự kiến trước ngày 18-11, các hạng mục trang trí xung quanh Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng cũng sẽ hoàn thành”.

Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng cũng có lợi thế khi từng tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, việc tổ chức môn futsal tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026 hồi tháng 4 là dịp để kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, quy trình vận hành và khả năng phối hợp tổ chức.

Nhà thi đấu Thể dục Thể thao phường Chánh Hưng tổ chức tuyển chọn cầu thủ năng khiếu vào cuối tháng 9-2026. ẢNH: TÂM HÀ

Về phía địa phương, ông Nguyễn Hồng Quí cho biết việc được lựa chọn đăng cai 2 môn Futsal và Vovinam là niềm vinh dự của phường Chánh Hưng. Đây cũng là cơ hội để địa phương đóng góp vào thành công chung của thể thao TPHCM, đồng thời tạo thêm động lực phát triển phong trào thể dục thể thao tại cơ sở.

“Futsal và Vovinam là những môn thể thao thế mạnh của phường. Vì vậy, chúng tôi rất vinh dự khi được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chấp thuận giao đăng cai 2 môn thi đấu này. Địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để bảo đảm công tác tổ chức, sẵn sàng đón các đoàn thể thao trên cả nước về tranh tài, góp phần vào thành công chung của đại hội”, ông Quí chia sẻ.

HỮU THÀNH