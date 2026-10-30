Jake Paul trở lại sàn đấu quyền Anh ngày 24-12

Jake Paul - YouTuber nổi tiếng với việc dám dấn thân vào quyền Anh chuyên nghiệp - vừa lên tiếng cho biết anh sẽ quay trở lại sàn đấu vào ngày 24-12 tới đây trong một trận thượng đài dự kiến diễn ra ở Dubai.

Jake Paul thông báo quay trở lại sàn đài ngày 24-12 (Ảnh: Instagram nhân vật)

Sau nhiều tháng đồn đoán về tương lai sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của bản thân mình, Jake Paul đã xác nhận ngày và địa điểm cho trận đấu tiếp theo.

Tờ The Independent cho biết, Paul hiện đang có thành tích 12-1 trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp - trước khi thượng đài với Anthony Joshua vào tháng 12 năm ngoái, nơi Cựu vô địch hạng nặng thế giới người Anh đã hạ knock-out Jake ở hiệp đấu thứ 6.

Paul, 29 tuổi, bị gãy xương hàm trong trận thua đó ở Miami. Paul phải phẫu thuật, dẫn đến những đồn đoán anh có thể sẽ buộc phải giải nghệ quyền Anh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, võ sĩ 29 tuổi người Mỹ sẽ thượng đài tại Dubai vào ngày 24-12, anh đã thông báo thông tin này trên tài khoản Instagram cá nhân. Có điều, Jake vẫn chưa tuyên bố rõ đối thủ sắp tới của mình là ai.

Jake gửi thông điệp trên tài khoản Instagram: “Tôi đã dành nhiều năm trời để chứng minh mọi người sai, chấp nhận rủi ro và tự thử thách bản thân trước những đối thủ mà không ai nghĩ tôi sẽ phải đối mặt.

Không có điều gì xảy ra làm thay đổi niềm tin của tôi vào bản thân hay những gì tôi đang hướng tới. Tôi khao khát hơn bao giờ hết, và vào thứ Năm, ngày 24-12, tôi sẽ trở lại sàn đài ở Dubai để bắt đầu chương tiếp theo trong hành trình của mình.

Dubai là một thành phố có tầm nhìn xa, phá vỡ mọi rào cản và giới hạn. Đó chính xác là kiểu nơi tôi muốn trở lại. Chúng tôi có rất nhiều cái tên trong danh sách lựa chọn đối thủ, hãy chờ xem ai sẽ ký hợp đồng. Chúc mừng Giáng sinh, Dubai. "Ông già Noel" sắp đến thành phố, và rồi sẽ có người bị hạ knock-out”.

Theo The Independent, nhiều đối thủ của Paul đến từ UFC, bao gồm Nate Diaz, Ben Askren, Mike Perry, và các cựu vô địch Anderson Silva và Tyron Woodley.

Paul đã hạ gục và giành chiến thắng bằng điểm số trước cả Diaz và Silva, trong khi anh cũng đánh bại Perry và Woodley. Trước đó, anh thắng Woodley bằng điểm số.

Võ sĩ người Mỹ cũng đánh bại các cựu vô địch thế giới Mike Tyson và Julio Cesar Chavez Jr, thắng cả 2 tên tuổi quyền Anh này bằng điểm số.

Riêng với Huyền thoại hạng nặng Tyson, Jake đánh bại ông vào năm 2024. Khi đó, Tyson đã 58 tuổi. Theo số liệu Netflix công bố, đó là trận đấu quyền Anh được xem nhiều nhất mọi thời đại: 60 triệu hộ gia đình đã xem trực tiếp trên Netflix.

Trước khi thua Joshua, trận thua duy nhất của Jake là trước Tommy Fury, em cùng cha khác mẹ của Tyson Fury (đối thủ của Joshua), vào năm 2023. Jake và Tommy gần đây khẩu chiến trên MXH, nhưng chưa rõ liệu trận tái đấu có diễn ra hay không.

Cũng theo The Independent, hiện chưa có đài truyền hình nào được công bố phát sóng trận đấu trở lại của Jake, dù công ty Most Valuable Promotions của YouTuber này từng hợp tác với Netflix, ESPN, DAZN và Sky Sports.

Đ.Hg.