Trung tâm HLTTQG: Tuyên dương thành tích ASIAD 20 và Asian Para Games 5

Ngày 6-11, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) tổ chức chương trình tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV tham dự ASIAD 20 và Asian Para Games 5 tại Nhật Bản.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam, Trung tâm HLTTQG khen thưởng các VĐV đạt thành tích tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở ASIAD 20, đoàn thể thao Việt Nam với 348 VĐV giành 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, xếp thứ 20 toàn đoàn. Trong thành tích chung đó, Trung tâm HLTTQG có 51 tuyển thủ thuộc 13 đội tuyển tham gia tranh tài và đóng góp 3 huy chương.

Đáng chú ý, Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB nội dung taekwondo thực tế ảo. Đội thuyền 4 nam rowing gồm các VĐV Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Thái Bảo Toàn và Trần Dương Nghĩa mang về HCĐ. Ngoài ra, tuyển thủ Trần Minh Trí cũng xuất sắc giành HCĐ môn cử tạ hạng cân 65kg nam.

Bên cạnh thành tích huy chương, nhiều VĐV ở các môn thể dục dụng cụ, bơi, bắn cung để lại dấu ấn chuyên môn đậm nét.

Tại Asian Para Games 5, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, xếp hạng 20 toàn đoàn. Trong đó, 12 VĐV của 2 đội cử tạ và điền kinh thuộc trung tâm đóng góp 3 huy chương. Tuyển thủ Lê Văn Công giành HCB hạng cân 49kg nam môn cử tạ; Nguyễn Thị Ngọc Thúy đoạt 2 HCĐ ở các nội dung ném lao và ném đĩa.

HLV, VĐV đạt thành tích tại Asian Para Games 5 nhận khen thưởng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại chương trình, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đã biểu dương những đóng góp nổi bật của các HLV, VĐV thuộc Trung tâm HLTTQG tại 2 đấu trường lớn của châu lục. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam khẳng định, mỗi tấm huy chương là kết quả của nhiều năm khổ luyện, ý chí vượt khó của VĐV và sự đồng hành tận tâm của các thành viên Trung tâm, huấn luyện viên, chuyên gia, nhà tài trợ.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam cũng đề nghị trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, phục hồi thể lực cho VĐV; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống doping và chú trọng đào tạo lực lượng VĐV kế cận.

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú phát biểu tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú bày tỏ, đơn vị cam kết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm thi đấu trung thực và tăng cường phối hợp với các địa phương nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong các kỳ đại hội sắp tới.

Một số hình ảnh tại chương trình tuyên dương, khen thưởng (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Trung tâm HLTTQG trao kỷ niệm chương tri ân các nhà tài trợ đồng hành

Các chuyên gia, HLV được vinh danh

NGUYỄN ANH